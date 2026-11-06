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FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-STUTTGARTGetty Images
Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

Haruskah VfB Stuttgart khawatir kehilangan pelatihnya? Sebastian Hoeneß rupanya sangat dihormati oleh klub raksasa yang tengah goyah

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Sebastian Hoeneß, pelatih VfB Stuttgart, tampaknya berada di posisi teratas dalam daftar "pelatih bayangan" Manchester United.

Seperti dilaporkan Independent, Hoeneß sangat dihargai oleh para petinggi di Old Trafford, yang tengah mencari alternatif untuk pelatih kepala mereka saat ini, Michael Carrick, yang posisinya sedang goyah.

Namun, media daring Inggris itu juga mengingatkan bahwa diperlukan upaya besar, termasuk secara finansial, untuk memboyong Hoeneß dari Stuttgart. Pelatih berusia 44 tahun itu mengambil alih VfB pada musim semi 2023 ketika klub tersebut sedang berjuang menghindari degradasi. Ia kini membawa tim asal Swabia itu tampil di Liga Champions untuk kedua kalinya dan masih terikat kontrak di Stuttgart hingga 2028. Karena itu, United kemungkinan harus membayar kompensasi besar untuk mendapatkannya.

Real Madrid dikabarkan sempat mempertimbangkan Sebastian Hoeneß pada musim semi

Keponakan tokoh berpengaruh Bayern, Uli Hoeneß, itu sudah beberapa kali dikaitkan dengan klub-klub top Eropa berkat kiprahnya yang luar biasa bersama VfB. Pada musim semi, Real Madrid termasuk klub yang dikabarkan sempat mempertimbangkannya. "Itu tidak terlalu memengaruhi saya," kata Hoeneß, yang saat itu tampak tidak terlalu terkesan dengan spekulasi soal Real Madrid.

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Sekitar setahun sebelumnya, ia menandatangani kontrak baru di Stuttgart tak lama setelah muncul spekulasi mengenai minat klub-klub ternama Jerman seperti Borussia Dortmund atau RB Leipzig. Hoeneß merasa sangat nyaman bersama tim asal Swabia itu, tempat ia pernah bermain sebagai pemain muda.

Galatasaray A.S. v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

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Sementara itu, United kembali menjalani musim yang penuh gejolak. Carrick mengambil alih posisi Ruben Amorim, yang sebelumnya dipecat, pada awal tahun. Ia mulanya sangat sukses dan membawa Red Devils ke Liga Champions. Namun, pada musim ini situasi di sisi merah Manchester kembali mengalami krisis besar, sehingga posisi Carrick kini kian terancam.

Haruskah Carrick meninggalkan Manchester United meski bangkit melawan Roma?

Ia mungkin sudah dipecat sebelum kemenangan melegakan 3-2 atas Roma di Liga Champions pada tengah pekan. Namun, menurut Independent, para petinggi United sangat bimbang mengenai siapa pengganti yang cocok dan tersedia.

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Menurut laporan itu, mantan pelatih Newcastle Eddie Howe sama sekali tidak mendapat dukungan sebesar yang sempat diperkirakan. Sementara itu, di internal klub juga dikabarkan ada keraguan mengenai kelayakan mantan pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsman. Hal serupa berlaku bagi Fabian Hürzeler, yang saat ini begitu sukses bersama Brighton & Hove Albion. Untuk Hürzeler, biaya kompensasi yang kemungkinan sangat tinggi juga akan menjadi masalah.

Masih harus dilihat apakah kemenangan atas Roma setelah kebangkitan luar biasa itu akan berdampak jangka panjang pada masa depan Carrick di Old Trafford. Untuk itu, United membutuhkan satu hasil positif lagi di Liga Primer, saat mereka menghadapi Aston Villa pada Minggu. Setelah sembilan pekan pertandingan, tim asuhan Carrick berada tepat di atas zona degradasi, di posisi ke-17.

Ditulis olehOliver Maywurm

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio:

 Tumbuh di dekat kota Trier yang indah, kota tertua di Jerman. Setelah belajar Bahasa Jerman, saya melakukan magang di GOAL dan tampil cukup baik sehingga tak lama kemudian bisa melakukan pelatihan di Munich. Sejak 2017, saya bekerja sebagai editor di GOAL dan SPOX.

⚽ Bagaimana saya masuk ke dunia sepak bola:

Sejauh yang saya ingat, Lars Ricken muda pada pertengahan 90-an adalah pahlawan pertama masa kecil saya. Kemenangan Jerman di Euro 1996, turnamen besar pertama yang saya ikuti dengan sadar, membuat saya jatuh cinta dengan sepak bola sejak itu.

🎯 Fokus utama dalam pekerjaan saya:

Meneliti dan menulis berita (terutama berita transfer)

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🌟 Momen favorit saya dalam sepak bola:

Gol emas Oliver Bierhoff di Final Euro 1996, gol kemenangan Mario Götze di Final Piala Dunia 2014. Dan yang kurang terlihat tapi sangat berarti: Mengalami secara langsung di stadion saat usia tujuh tahun bagaimana Eintracht Trier kami menyingkirkan juara UEFA Cup Schalke dan juara Liga Champions Borussia Dortmund di DFB-Pokal.

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