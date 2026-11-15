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Erling Haaland untuk pertama kalinya menyampaikan pandangan pribadinya mengenai proses hukum terkait keuangan yang tengah dihadapi klubnya, Manchester City.

Usai pertandingan tim nasional Norwegia melawan Wales di Nations League pada Sabtu malam (3-1), ketika Haaland mencetak satu gol dan memberi umpan untuk satu gol lainnya, sang penyerang ditanya oleh TV 2 Sport tentang situasi terkini di Manchester City.

Ia menjelaskan: "Itu pertanyaan yang sulit saya jawab. Ini sengketa hukum." Selain itu, pada periode ketika Manchester City dituduh melanggar berbagai aturan keuangan, ia bahkan belum mengenakan seragam klub tersebut: "Itu hanya terjadi antara 2009 dan 2018, jadi ... 2009, saya rasa saya bermain untuk Bryne FK pada 2010, 2011, 2012, dan 2013. Perlu saya lanjutkan?"

Seluruh persoalan ini adalah urusan "antara Premier League dan Manchester City", lanjut Haaland. "Itu akan diperiksa oleh sebuah panel. Haruskah saya menjawabnya? Saya tidak tahu. Agak sulit menjawabnya ketika saya tidak benar-benar tahu banyak tentang hal itu."

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Secara pribadi, ia sama sekali belum mendalami tuduhan tersebut. "Saya fokus menunjukkan performa saya untuk Manchester City, klub yang saya ikat dengan kontrak lima tahun pada 2022 dan kontrak sembilan setengah tahun pada akhir 2024." Haaland juga menegaskan bahwa ia tetap "bahagia" menjadi pemain Manchester City.

Getty Images

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Apa tuduhan terhadap Manchester City dalam skandal keuangan ini?

Manchester City pada September dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan dalam "persidangan sepakbola abad ini". Tuduhan tersebut menyasar praktik bisnis para pemilik klub asal Abu Dhabi yang memiliki kekayaan miliaran dan mengambil alih City pada 2008.

Manchester City dituduh melakukan 80 pelanggaran aturan keuangan antara 2009 dan 2018, serta 35 pelanggaran terkait kurangnya kerja sama dalam penyelidikan Premier League.

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Secara khusus, salah satu perkara yang dipersoalkan adalah sejumlah surel yang diduga dipertukarkan oleh para petinggi City. Surel-surel itu disebut mengindikasikan bahwa klub telah menggelembungkan pendapatan sponsor dari maskapai Etihad asal Abu Dhabi yang dikendalikan negara serta perusahaan telekomunikasi Etisalat, dengan mencatat investasi langsung dari Abu Dhabi United Group sebagai pendapatan reguler. Dokumen lain mengisyaratkan adanya pembayaran kepada pelatih saat itu, Roberto Mancini, yang tidak dicatat secara resmi dan disamarkan sebagai honor konsultasi dari sebuah klub asal Abu Dhabi.

Hukuman yang akan dihadapi Manchester City terkait perkara ini masih sama sekali belum jelas. Dalam skenario terburuk, City kemungkinan harus terdegradasi secara paksa dari Premier League. Jika itu terjadi, masa depan sejumlah bintang klub bisa dipertanyakan, termasuk Haaland.

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Namun, untuk saat ini klub telah mengajukan banding, yang kemungkinan besar akan berlangsung hingga Januari 2027 sebelum putusan akhir diumumkan.