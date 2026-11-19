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Kiernan Dewsbury-Hall patut kecewa karena tidak masuk skuad terbaru Inggris, kata mantan pemain Everton Richard Dunne kepada GOAL. Setelah melewati masa yang “aneh” di Chelsea, gelandang berbakat itu membuktikan kualitasnya layak untuk Premier League dan level internasional. Pemain berusia 28 tahun tersebut tampil gemilang bersama Everton musim ini.

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Dari East Midlands ke Merseyside

Ia pindah ke Merseyside pada musim panas 2025, dengan biaya transfer yang disebut mencapai £29 juta ($38 juta) . Saat itu, tak banyak yang tahu apa yang bisa diharapkan darinya, mengingat perkembangannya sempat tersendat setelah menembus tim utama Leicester.

Namun, ia mencetak delapan gol dalam musim debutnya di Everton, sembari menyumbangkan energi tanpa henti di lini tengah David Moyes. Kualitas itu tetap terlihat jelas pada 2026-27.

Kontribusi Dewsbury-Hall untuk Everton

Dewsbury-Hall kerap menjadi motor serangan Everton berkat kemampuannya membawa bola. Ia juga sama efektifnya saat merebut kembali penguasaan bola dan menemukan rekan setim melalui umpan yang tepat waktu serta terukur.

Setelah menjadi pemain penting bagi Everton, banyak pihak segera berpendapat bahwa ia seharusnya mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional . Thomas Tuchel tentu mengetahui kiprah pemain asal Nottingham itu.

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Namun, ia tidak mendapat tempat di skuad Inggris untuk laga UEFA Nations League melawan Kroasia dan Spanyol. Pilihan lain di lini tengah, termasuk rekan setimnya di Everton, James Garner, lebih dipilih.

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Tuchel tidak memilih gelandang Everton

Ketika ditanya apakah Dewsbury-Hall layak dipanggil dan pantas merasa kecewa karena tidak dipilih, mantan bek Everton Dunne, yang berbicara dalam kerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL: “Kalau melihat performanya, ya. Dia salah satu pemain terbaik Everton.

“Everton jelas tampil sangat baik, berada di posisi enam atau tujuh besar Premier League. Dia menjadi salah satu penggerak utama di balik itu. Menurut saya, dia boleh kecewa, tetapi kita juga harus realistis soal status pemain lain dan posisi mereka.

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“Inggris punya banyak pilihan di lini tengah, mungkin ada 10 pemain yang masing-masing bernilai £100 juta. Mereka benar-benar luar biasa. Fakta bahwa Dewsbury-Hall kini mulai disebut-sebut bersama para pemain yang menjadi pilihan Inggris di lini tengah menunjukkan betapa bagus penampilannya musim ini.”

Masa sulit di Stamford Bridge

Dewsbury-Hall telah berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat. Ia hanya menjadi pemain pelapis sepanjang satu-satunya musimnya di Stamford Bridge setelah bergabung dengan Chelsea seharga £30 juta ($39 juta) pada 2024 .

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Ia rutin bermain dalam perjalanan Chelsea menjuarai Conference League dan turut ambil bagian dalam keberhasilan menjuarai Piala Dunia Antarklub FIFA. Namun, ia kesulitan mendapat menit bermain di Premier League dan sadar bahwa ia perlu memulai lagi di tempat lain jika ingin menjadi pemain utama.

Ketika ditanya tentang masa lalu tersebut, dengan ketatnya persaingan memperebutkan tempat di klub London barat itu membuat kepindahannya sejak awal terasa agak janggal, serta tentang masa depannya, Dunne, mantan bek tengah tim nasional Republik Irlandia, menambahkan: “Menurut saya, kepindahan sebagian besar pemain ke Chelsea terasa aneh dan sulit. Kisahnya tidak pernah berjalan sempurna. Ketika Anda pergi ke Chelsea, selalu ada hal lain. Selalu ada pemain baru yang datang setiap beberapa bulan, jadi memang sulit.

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“Namun, pindah dari Leicester ke klub besar seperti Chelsea juga sulit. Menurut saya, pindah dari Leicester ke Everton, yang tuntutannya tidak setinggi di Chelsea, lebih realistis.

“Dia menunjukkan bahwa saat ini dia sedang berada dalam tahap perkembangan dan terus membaik. Orang-orang berkata, ‘dia punya kualitas untuk Chelsea, dia punya kualitas untuk Inggris, dan dia telah membuktikannya di Everton’. Menurut saya, kalau Inggris tidak menginginkannya, kami akan dengan senang hati menerimanya di Irlandia!”

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Mengapa Dewsbury-Hall bisa membela Irlandia

Dewsbury-Hall memenuhi syarat untuk membela Republik Irlandia melalui garis keturunan keluarganya, dan tim nasional itu mungkin sedang memantau situasinya. Jika Inggris tidak memanggilnya, ia kemungkinan akan mempertimbangkan pilihan lain.

Namun, itu urusan lain waktu. Untuk saat ini, fokusnya sepenuhnya tertuju pada tugas bersama klub dan laga Everton berikutnya, yakni bertandang ke markas Brentford pada 23 November. Tim asuhan Moyes kini berada di posisi keenam klasemen Premier League.