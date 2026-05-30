Haruskah Jordi Cruijff mengambil tindakan? Mantan idola suporter Ajax diizinkan hengkang dari klubnya

Nicolás Tagliafico diizinkan hengkang dari Olympique Lyon, demikian dilaporkan L’Équipe. Pemain Argentina berusia 33 tahun itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027, namun telah diberi tahu bahwa ia boleh mencari klub baru.

Hal ini berkaitan erat dengan posisi akhir Lyon di Ligue 1. Pada fase akhir kompetisi, Lyon kehilangan peluang untuk lolos langsung ke Liga Champions, sehingga kini terdapat ketidakpastian finansial di dalam klub.

Oleh karena itu, skuad harus dirombak sebagian. L’Équipe bahkan melaporkan bahwa akan terjadi ‘gelombang hengkang besar-besaran’. Tagliafico tidak terkecuali dan diizinkan mencari klub baru.

Hubungan dengan Ajax pun segera terjalin. Direktur teknis Jordi Cruijff memang masih mencari bek kiri baru, setelah kepergian Takehiro Tomiyasu dan Oleksandr Zinchenko. Owen Wijndal juga masuk dalam daftar pemain yang kemungkinan akan hengkang.

Tagliafico adalah salah satu pemain favorit penonton di Amsterdam, pada masa kejayaannya di bawah asuhan Erik ten Hag. Ia menjadi bagian dari tim yang mencapai babak semifinal Liga Champions pada musim 2018/19.

Musim lalu, sudah beredar rumor tentang kembalinya Tagliafico ke Ajax, saat ia berstatus bebas transfer dan menjaga kebugarannya di sebuah klub di Amstelveen. Pada akhirnya, bek kiri tersebut memilih untuk memperpanjang kontraknya yang akan habis di Lyon.

Tagliafico saat ini sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia bersama Argentina, yang akan bertolak ke Amerika Serikat sebagai juara bertahan. Bagi sang bek, ini akan menjadi Piala Dunia ketiganya.