Haruskah Jordi Cruijff mengambil kesempatan ini? 'Bintang favorit suporter Ajax ini bisa didatangkan tanpa biaya transfer'

Dusan Tadic telah hengkang dari Al-Wahda tanpa biaya transfer, demikian dilaporkan oleh Sharjah Sports TV. Klub tersebut sebenarnya ingin mempertahankan pemain asal Serbia berusia 37 tahun itu, namun ia sendiri tidak berminat.

Musim panas lalu, Tadic meninggalkan Fenerbahçe untuk bergabung dengan Al-Wahda. Penyerang tersebut menandatangani kontrak selama dua musim di Uni Emirat Arab.

Dalam 26 pertandingan bersama Al-Wahda, Tadic berhasil mencetak satu gol dan memberikan 12 assist. Klub tersebut finis di peringkat kelima di UEA Pro League musim lalu.

Ke mana Tadic akan berlabuh selanjutnya, masih belum diketahui. Meskipun Al-Wahda ingin mempertahankannya, kontraknya telah ‘diputuskan secara damai’.

Pemain yang telah 111 kali membela tim nasional Serbia ini sempat mencuri perhatian di VriendenLoterij Eredivisie. Secara total, ia telah tampil dalam 295 pertandingan di Eredivisie bersama FC Groningen, FC Twente, dan Ajax.

Secara keseluruhan, ia mencetak 119 gol dan 140 assist di Belanda. Ia tiga kali menjadi juara Belanda dan dua kali memenangkan Eurojackpot KNVB Beker.