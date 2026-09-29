Nathaniel Brown memang baru menjalani pertandingan internasional kesepuluhnya saat menghadapi Yunani. Namun, bek kiri FC Bayern berusia 23 tahun itu sudah termasuk salah satu pemain paling berpengalaman di susunan starter Jerman. Hanya Jonathan Tah dan Joshua Kimmich yang mencatat jauh lebih banyak penampilan, sementara Karim Adeyemi dan Felix Nmecha sedikit berada di atas Brown dalam peringkat tersebut.

Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp kemungkinan dibuat pusing oleh banyak posisi jelang pemanggilan pertamanya. Namun, sektor bek kiri tampak menjanjikan untuk jangka pendek maupun panjang berkat Brown. Sesuai dugaan, Klopp langsung menurunkannya sebagai starter dalam dua pertandingan internasional pertamanya di Belanda dan melawan Yunani. Masalahnya: penampilan Brown secara keseluruhan mengecewakan. Sama seperti belakangan ini di FC Bayern, tempat ia mulai kalah bersaing dengan Alphonso Davies.

Dalam kedua laga internasional itu, Brown memang sempat memberi dampak saat membantu serangan. Melalui aksi terbaiknya, ia mengawali peluang emas spektakuler yang gagal dimaksimalkan Karim Adeyemi saat hasil imbang 1-1 melawan Belanda. Namun secara keseluruhan, Brown kurang memiliki daya dobrak. Dalam kekalahan mengecewakan 0-1 dari Yunani, misalnya, hanya satu dari delapan umpannya ke kotak penalti yang sampai sasaran.

Yang lebih mengkhawatirkan terutama adalah buruknya perilaku bertahannya. Brown mengalami masalah besar menghadapi lawan-lawannya yang lincah, Crysencio Summerville dan Konstantinos Karetsas, dan berulang kali meninggalkan ruang di belakangnya. Pada gol penyeimbang telat melawan Belanda, Brown juga kalah dalam duel langsung dengan pencetak gol Cody Gakpo.

Tim DFB: Kini giliran Raum dan Mittelstädt menunjukkan diri

Seperti kebanyakan pemain dari skuad pertama, Brown juga meninggalkan lingkungan tim nasional pada Senin. Apakah kini ia harus khawatir soal tempatnya sebagai starter? Dalam dua laga internasional berikutnya melawan Serbia pada Kamis dan di Yunani pada Minggu, David Raum dan Maximilian Mittelstädt akan mendapat kesempatan menunjukkan diri.

Keduanya dalam beberapa tahun terakhir terlibat duel berkepanjangan memperebutkan posisi bek kiri, sampai Brown menjalani debut pada Oktober 2025 dan memantapkan diri sebagai pemain inti pada musim semi. Di Piala Dunia, Brown adalah pilihan utama dan menjelma menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam tim Jerman yang tampil lemah. Imbalannya: transfer senilai 50 juta euro dari Eintracht Frankfurt ke FC Bayern, tempat pada musim panas ia langsung mendapati dirinya berada dalam posisi yang sangat menjanjikan.

Rivalnya, Alphonso Davies, saat itu baru melalui bulan-bulan yang sulit. Baru saja pulih dari cedera ligamen cruciatum, pemain 25 tahun itu mengalami robekan bundel otot pada fase akhir musim sebelumnya. Pada Piala Dunia kandang yang sudah lama dinanti, Davies pada akhirnya hanya bermain 16 menit untuk Kanada. Dengan kondisi kembali bermasalah, ia pulang ke München, awalnya berlatih secara individual dan total hanya bermain 66 menit di seluruh laga uji coba.

Sementara itu, rekrutan baru Brown mencuri perhatian lewat performa apik dan sekaligus membuktikan fleksibilitasnya. Karena krisis personel di lini serang, Brown tampil sebagai gelandang serang dalam kemenangan 2-1 di Piala Super melawan Borussia Dortmund dan mencetak gol pembuka yang sangat menentukan. Brown sendiri bahkan mengaku terkejut dengan penempatan yang tidak biasa itu: "Terutama dalam beberapa pertandingan pertama, saya sebenarnya berpikir akan dimainkan di bek kiri."

IMAGO

FC Bayern: Alphonso Davies jadi pemenang di awal musim

Keputusan pelatih Vincent Kompany itu rupanya bukan hanya membuat Brown heran, tetapi juga Klopp. "Kita akhirnya punya bek kiri, lalu mereka memainkannya sebagai nomor 10," keluh Klopp dalam kaitannya dengan duel melawan VfB Stuttgart kepada Sat1. Tentu saja itu disampaikan sambil bercanda, tetapi setidaknya ada sedikit keseriusan di baliknya. Ketika situasi personel di gelandang serang akhirnya membaik, Brown kembali ke posisi terbaiknya dan kini bersaing dengan Davies yang sudah pulih untuk mendapatkan menit bermain.

Brown menjadi starter di DFB-Pokal melawan VfL Osnabrück dan di Bundesliga melawan SV Elversberg, tetapi setelah penampilan yang cenderung mengecewakan, ia dua kali ditarik lebih awal untuk memberi tempat kepada Davies. Melawan Elversberg, kebangkitan tim pada akhirnya juga terjadi berkat kontribusi Davies. Pada laga pembuka Liga Champions melawan FK Bodö/Glimt, Brown duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Melawan Union Berlin, ia baru masuk sesaat sebelum laga usai - setelah Davies bersinar dengan dua assist.

Secara keseluruhan, pemain Kanada itu sudah mencatat empat kontribusi gol musim ini. Davies terlihat bugar secara fisik seperti yang sudah lama tidak terlihat, mulai mendekati performa terbaiknya, dan dianggap sebagai pemenang di awal musim.

Sementara Brown kini juga tersendat di tim nasional, Davies justru sedang menikmati bulan madu yang tertunda. Karena perjalanan tepat setelah pernikahannya pada musim panas tidak bisa terlaksana dari sisi jadwal, setelah berkonsultasi dengan pelatih timnas Jesse Marsch ia memilih melewatkan laga-laga persahabatan Kanada pada periode internasional ini. Pada Senin, Davies membagikan video pertandingan voli pantai di tepi pantai di bawah pohon palem melalui Instagram.