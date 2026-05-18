Haruskah Ajax bergerak? Pemain yang telah tampil dalam 241 pertandingan untuk klub tersebut kini bebas transfer

Dusan Tadic diperkirakan telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama Al-Wahda, menurut berbagai media asing. Mantan kapten Ajax ini akan habis masa kontraknya pada musim panas ini, meskipun belum jelas apa yang akan dilakukannya selanjutnya.

Musim panas lalu, Tadic pindah secara gratis dari Fenerbahçe ke Al-Wahda, yang saat ini berada di peringkat 5 di Uni Emirat Arab. Penyerang berusia 37 tahun ini menandatangani kontrak selama satu musim, dan tampaknya ia tidak akan memperpanjangnya.

Dalam 41 penampilan resmi musim ini, Tadic mencetak tak kurang dari 20 assist, dan juga mencetak 5 gol sendiri. Berkat hal itu pula, ia baru-baru ini berhasil merebut ADIB Cup, turnamen piala nasional.

Namun, tampaknya ia tidak akan bertahan lebih lama. Bahkan, karier sepak bola Tadic tampaknya sudah berakhir, mengingat usianya dan pilihan-pilihan olahraga yang ia ambil dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, tidak mustahil bahwa masa depan Tadic memang ada di dunia sepak bola. “Ya. Suatu hari nanti saya akan menjadi pelatih Ajax,” kata pemain asal Serbia itu kepada Voetbal International setelah kepergiannya dari Amsterdam.

“Memang benar bahwa dalam pikiran saya sudah banyak berpikir seperti seorang pelatih; sebagai kapten, saya juga selalu berusaha untuk menjadi sosok yang positif. Anda ingin menjadi jembatan antara staf dan pemain, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Selain itu, saya terus memikirkan apa yang terbaik untuk tim.”

Tadic pun menyesalkan bahwa masa baktinya di Ajax berakhir lebih awal, karena sebenarnya rencananya adalah ia akan bergabung dengan staf teknis klub setelah pensiun sebagai pemain. “Semuanya berlalu begitu saja dan itu membuat saya berpikir. Saya semakin merasa bahwa saya harus pergi, betapapun saya sangat mencintai Ajax. Namun, mentalitas saya tidak lagi cocok di sana,” katanya saat itu.