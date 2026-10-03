Sebab, sementara sang bintang lini serang saat ini bersinar dengan seragam tim nasional Jerman, ia kerap gagal memenuhi ekspektasi tinggi di FC Liverpool. Hal itu juga menjadi perhatian para pakar Premier League. "Luar biasa. Ada beberapa teka-teki dalam sepak bola. Aturan handball - kita tidak akan pernah memahaminya lagi. Dan yang kedua: Apa yang terjadi dengan Florian Wirtz di Liverpool?", tanya mantan pemain Frankfurt Jan Aage Fjörtoft di ESPN FC.

Pria Norwegia itu menekankan perbedaan dalam penampilan Wirtz: "Saat kita melihatnya bermain seperti ini ... ada bahasa tubuh yang berbeda, ada intensitas yang berbeda, ada energi yang berbeda. Maksud saya, kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Kita tidak bisa menemukan alasan mengapa dia tidak bisa menunjukkannya untuk Liverpool."

Mantan pemain Chelsea: "Dia adalah pemain yang berbeda untuk Jerman"

Mantan pemain Chelsea Craig Burley juga melihat perbedaan yang jelas antara Wirtz dalam seragam DFB dan saat bersama The Reds. "Dia adalah pemain yang berbeda untuk Jerman. [...] Dia bermain untuk tim nasional dan melakukannya dengan penuh percaya diri. Tampaknya dia jauh lebih berada di zona nyamannya", jelas Burley.

Pria 55 tahun itu menduga tekanan publik di Inggris juga memainkan peran penting. "Dia mendengar semua sindiran kecil itu: Florian Wirtz tidak bermain bagus. Dia akan jadi flop." Sementara Wirtz termasuk salah satu aktor utama di tim DFB, ia jauh lebih kesulitan di Liverpool. Burley menggambarkannya sebagai situasi klasik: "Seorang pemain yang percaya diri tampil untuk Jerman, lalu ketika kembali di Liverpool, dia bermain dengan gugup."

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Di Inggris, Wirtz hampir terus-menerus berada dalam sorotan kritik sejak kepindahannya dengan biaya transfer 125 juta euro dari Bayer Leverkusen pada musim panas 2025. Dalam 55 laga kompetitif untuk The Reds, pemain 23 tahun itu sejauh ini hanya mencatatkan tujuh gol dan 11 assist - bagi banyak pakar dan fans, itu adalah catatan yang mengecewakan. Bahkan pada musim yang sedang berjalan, Wirtz masih menunggu gol klub pertamanya.

Namun, di seragam tim nasional, situasinya saat ini jauh lebih baik. Setelah penampilan kuatnya melawan Serbia, Wirtz diperkirakan untuk pertama kalinya akan memimpin tim DFB ke lapangan sebagai kapten pada hari Minggu saat menghadapi Yunani.