Kekalahan telak yang dialami tim nasional Qatar dari Kanada bukanlah berita terburuk pada malam Piala Dunia itu, melainkan cedera mengerikan yang dialami gelandang Kanada, Ismail Koné, akibat tekel keras yang menyebabkan patah tulang di kakinya, sehingga ia harus segera menjalani operasi.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menurut kantor berita "Reuters", mengumumkan skorsing terhadap gelandang Qatar, Asim Madibo, selama lima pertandingan, sebagai akibat dari kartu merah langsung yang diterimanya akibat tekel yang terjadi pada babak kedua pertandingan antara kedua tim di Grup B, yang berakhir dengan kekalahan Qatar 6-0.

Komite Disiplin FIFA menegaskan bahwa sanksi tersebut dijatuhkan karena “permainan kasar”, sambil menyebutkan bahwa keputusan tersebut dapat diajukan banding ke Komite Banding FIFA.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Qatar mengumumkan bahwa pemain Kanada Ismail Koné telah menjalani operasi yang berhasil, sedangkan Asim Madibo dan Menteri Olahraga Qatar berupaya mengunjunginya di rumah sakit untuk menanyakan kondisinya dan menyampaikan permintaan maaf.

Timnas Qatar sedang bersiap untuk menjalani pertandingan terakhirnya di babak penyisihan grup melawan Bosnia dan Herzegovina pada Rabu malam, sementara Timnas Kanada, salah satu tuan rumah turnamen ini, akan berhadapan dengan timnas Swiss.