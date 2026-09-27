Sejumlah legenda Liga Primer Inggris melcontarkan kritik keras kepada Manchester City, menyusul dinyatakannya klub itu bersalah atas 114 dari 115 dakwaan yang dilayangkan kepadanya oleh otoritas Premier League, sementara beberapa mantan pemain menuntut agar gelar-gelar dicabut dari tim tersebut, dan Darren Bent menyerukan agar klub itu diturunkan beberapa divisi.

Sanksi yang akan dijatuhkan kepada Manchester City masih belum diketahui, di saat klub tersebut bersiap untuk mengajukan banding atas keputusan itu, menurut surat kabar "Sport" asal Spanyol.

Laporan-laporan dari Inggris menyebutkan bahwa klub tersebut mungkin menghadapi sanksi berat, dengan sifat sanksinya yang hingga kini belum ditentukan.

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Skenario-skenario yang mengemuka berkisar antara pengurangan poin dari perolehan Manchester City pada musim ini, pengurangan poin secara surut dari musim-musim sebelumnya, yang bisa berujung pada pencabutan sejumlah gelar yang diraihnya selama periode yang tercakup dalam dakwaan tersebut.

David de Gea, mantan penjaga gawang Manchester United dan kini bermain untuk Fiorentina, menjadi salah satu yang pertama mengomentari kasus ini, saat ia menulis melalui akun-akun media sosialnya: "Baiklah... mari kita bicara. Jadi, berapa gelar Premier League yang aku menangkan?".

Sindiran Ferdinand

Rio Ferdinand, mantan bek Manchester United dan salah satu legenda klub itu, menempuh jalan yang sama, saat ia menulis melalui platform "X" dengan menuntut penambahan gelar baru ke lemari koleksinya: "Satu lagi medali Premier League ditambahkan ke lemari".

Ferdinand tidak berhenti di situ, ia juga menuntut agar sebuah medali diberikan kepada Jose Mourinho, dan medali lain untuk Ole Gunnar Solskjaer, serta memuat sebuah gambar hasil rancangan kecerdasan buatan yang memperlihatkan dirinya mengenakan 7 medali.

Cuitannya yang paling mencolok muncul ketika ia menuntut agar Ryan Giggs diberi satu gelar tambahan, saat ia menulis: "Sekarang serius... Ryan Giggs seharusnya memiliki 14 gelar Premier League. Ayo, Premier League!".

Manchester United akan menjadi salah satu klub paling menonjol yang mungkin diuntungkan, jika diputuskan untuk mencabut gelar-gelar dari Manchester City, karena dua gelar bisa saja dinisbatkan kepadanya, yaitu Premier League 2011-2012 dan 2017-2018.

Adapun gelar musim 2013-2014 mungkin akan jatuh ke tangan Liverpool, yang mendorong pemain asal Spanyol Jose Enrique, yang berada di skuad Liverpool pada musim itu, untuk menyindir hal tersebut layaknya Ferdinand dan de Gea, saat ia menulis: "Nah, sudah sampai! Terima kasih, Premier League, dan kirimkan juga medaliku dengan cepat".

Divisi keempat!

Sikap yang paling keras datang dari Darren Bent, mantan penyerang Tottenham, Sunderland, Ipswich, dan Aston Villa, yang menuntut agar sanksi berat dijatuhkan kepada Manchester City.

Bent berkata: "Jika kita melihat apa yang terjadi pada Juventus, dan jika kita melihat apa yang terjadi pada Rangers, berapa divisi mereka turun? 4 divisi?".

Mantan pemain timnas Inggris itu menambahkan, dalam pernyataan kepada jaringan "talkSPORT": "Mereka harus terdegradasi. Sepatutnya mereka diturunkan ke League Two (divisi keempat) dan dihukum dengan larangan melakukan transfer selama 5 atau 6 tahun. Begitulah keadaannya. Championship (divisi kedua) tidak cukup".



