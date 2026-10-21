Fahd Al-Hurayfi, legenda klub Al-Nassr, melayangkan pesan mengejutkan kepada bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten tim, dengan meminta agar ia berhenti bermain sepak bola untuk saat ini.

Al-Nassr menang atas tamunya Neom dengan skor 1-0, dalam laga yang mempertemukan keduanya, Selasa kemarin, di Stadion Al-Awwal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi.

Laga tersebut menyaksikan penampilan Ronaldo yang biasa-biasa saja, di mana ia gagal mengeksekusi tendangan penalti pada masa tambahan babak pertama, namun ia tetap bermain hingga pertandingan usai tanpa ditarik keluar.

Fahd Al-Hurayfi membagikan, melalui akun pribadinya di situs "X", potongan video pernyataannya dalam program "Dourina Ghair" tentang peran negatif yang ditampilkan bintang Portugal itu dalam pertandingan.

Pertandingan berikutnya AFS Saudi Pro League 09.30 ALN

Al-Hurayfi mengomentari video tersebut dengan mengatakan: "Ronaldo telah mencapai level permainan yang menakutkan, dan inilah kondisi para pemain yang dulu bergantung pada kebugaran, kekuatan, dan pergerakan lebih daripada keterampilan; seiring bertambahnya usia, mereka tidak mampu lagi menguasai atau mempertahankan bola."

Ia menambahkan: "Ketika situasinya sudah sampai pada titik di mana pemain nomor satu di tim, kreator permainannya, dan motor penggeraknya tidak mau mengoperkan bola kepadamu agar tidak mempermalukanmu, dan menginginkan yang termudah untukmu, maka ketahuilah bahwa level permainanmu menakutkan, dan kamu harus berhenti."

Perlu diingat bahwa Ronaldo tampil bersama Al-Nassr dalam 10 pertandingan sejak awal musim ini, dan selama itu ia hanya berhasil mencetak 5 gol, dengan rata-rata satu gol di setiap dua pertandingan.