Perebutan gelar Piala Dunia 2026 dimulai hari ini, Kamis, dan Barcelona belum menyelesaikan satu pun transaksi penjualan kecuali kepergian Robert Lewandowski, namun mereka justru melakukan langkah mengejutkan dengan merekrut Anthony Gordon seharga 80 juta euro.

Bursa transfer musim panas masih panjang, tetapi prioritas Deco, direktur olahraga klub Catalan itu, kini semakin jelas.

Surat kabar "Mundo Deportivo", berdasarkan informasi yang akurat, memuat di halaman depannya target utama Barcelona musim panas ini: Julian Alvarez sebagai penyerang, Alessandro Bastoni sebagai bek kiri, perpanjangan masa pinjaman Joao Cancelo, dan mempertimbangkan opsi pembelian Marcus Rashford.

Penampilan gemilang pemain Inggris tersebut di akhir musim, ditambah dengan statistiknya yang luar biasa dalam menciptakan dan mencetak gol, mendorong Barcelona untuk mempertimbangkan kembali pembayaran sebesar 30 juta euro yang telah disepakati dengan Manchester United.

Pemain Inggris itu sangat ingin tetap bertahan, meskipun gajinya di Camp Nou tidak, dan tidak akan pernah, sama dengan yang ia terima di Old Trafford.

Namun, menurut beberapa laporan media, Rashford telah diberitahu bahwa ia tidak akan bertahan di Barça, dan reaksinya langsung: sang pemain menghapus nama Barcelona dari akun media sosialnya, menunjukkan betapa sedihnya ia atas kepergiannya.

Selain itu, situasi Cancelo juga semakin memburuk, namun ini adalah perjuangan panjang, di mana pemain Portugal tersebut harus berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan dirinya dari Al-Hilal (klub asalnya), namun situasinya tidak terlihat menjanjikan.

Di sisi lain, surat kabar Catalan tersebut menyebutkan bahwa Bastoni tidak layak mendapatkan jumlah yang diminta Inter, sehingga Barcelona mungkin akan memperpanjang kontrak Andreas Christensen; sambil menambahkan bahwa ia bukanlah bek kelas dunia, namun ia selalu mampu menutupi kekurangan.

Meskipun Barcelona akhirnya memenuhi syarat pendaftaran satu pemain untuk setiap pemain yang dilepas, mereka masih belum mampu merekrut pemain yang mereka inginkan.

Surat kabar tersebut menyimpulkan: "Mungkin ini yang terbaik. Dengan cara ini, mereka dapat terus memanfaatkan Akademi La Masia, harta karun sejati klub. Ketika ini adalah rencana alternatif dan akademi muda adalah solusinya, kita berada dalam posisi yang baik."