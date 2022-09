Rela Dihujat Demi Harry Maguire, Ini Alasan Menyentuh Gareth Southgate Ngotot Panggil Kapten Manchester United Itu Untuk Inggris

Gareth Southgate melihat, para kritikus kebanyakan tak paham sistem permainan Inggris sehingga serampangan menghujat pemanggilan Harry Maguire.

Sekali lagi, manajer timnas Inggris Gareth Southgate membela keputusannya tetap memanggil kapten Manchester United Harry Maguire betapapun jebloknya penampilan sang bek belakangan.

Maguire memang menjadi sosok yang diandalkan Southgate di The Three Lions polesannya. Namun, posisi sang kapten sempat dipertanyakan apakah dia bakal kehilangan tempat di timnas menyusul penampilan buruknya di bawah komando Erik ten Hag di Old Trafford.

Di luar dugaan, nyatanya Maguire tetap dipercaya Southgate masuk skuad Inggris di jeda internasional kali ini.

Sang pelatih punya alasan kuat kenapa dia masih memberikan kepercayaan penuh pada salah satu bek termahal di Liga Primer Inggris itu meski dirinya habis dihujat berbagai pihak.

"Jelas, ini bukan situasi ideal," ucap Southgate.

"Anda menginginkan para pemain terbaik bermain secara reguler, jadi mereka berada pada kondisi fisik dan mental yang bagus. Namun, Maguire adalah pemain penting bagi kami," jelasnya.

"Sungguh penting mendukung pemain-pemain terbaik kami. Anda harus selalu mendukung penilaian Anda. Jika kami berpikir ada pemain berpengalaman yang siap masuk dan memainkan level di atas Maguire, maka akan ada pertimbangan yang berbeda," ulas Southgate, menjelaskan alasan logis kenapa Maguire selalu jadi pilihan nomor satu.

Kemudian, Southgate merinci peran kunci Maguire di lini belakang Inggris. Jika tak ada sang kapten Man United, sistem permainan Si Tiga Singa polesannya tak bisa berjalan dengan sempurna.

"Dia adalah bek tengah kami yang paling dominan di udara. Dia bersama John [Stones] sungguh luar biasa saat mengendalikan bola," beber sang manajer, memberi pembelaan.