Harry Kane yang luar biasa membawa Bayern München meraih kemenangan di DFB-Pokal berkat hat-trick

Bayern München berhasil merebut gelar DFB-Pokal pada Sabtu malam dengan mengalahkan VfB Stuttgart. Di Olympiastadion, sang juara bertahan tampil sama sekali tidak meyakinkan pada babak pertama, namun di bawah kepemimpinan Harry Kane, mereka akhirnya berhasil unggul pada babak kedua: 3-0.

Bayern mengalami kesulitan di awal pertandingan melawan Stuttgart. Juara nasional itu hampir tidak bisa berbuat apa-apa dan justru Stuttgart yang lebih mengancam, meski tanpa menciptakan peluang yang benar-benar besar. Maximilian Mittelstadt beberapa kali menjadi ancaman, antara lain dengan tendangan jarak jauh yang berbahaya.

Tim asuhan Vincent Kompany terus mengalami kesulitan di babak pertama. Tim yang biasanya mudah mencetak gol ini hampir tidak menciptakan peluang sama sekali. Tendangan Harry Kane yang diblok dan tendangan jarak jauh Josip Stanisic sebenarnya adalah satu-satunya aksi menonjol dari raksasa Jerman ini, yang hanya tiga kali mengancam gawang lawan.

Di babak kedua, Bayern berhasil mengambil inisiatif dan menjadi berbahaya, dan berhasil. Kane menyundul umpan silang yang bagus dari Michael Olise, yang arahnya berubah, ke gawang: 1-0. Kebuntuan pun terpecahkan.

Para pendukung Bayern langsung bersorak dan menyalakan banyak kembang api, sehingga pertandingan harus dihentikan sebentar karena asap yang sangat tebal.

Setelah pertandingan dilanjutkan, Bayern gagal mencetak gol kedua. Konrad Laimer mendapatkan bola rebound tepat di depannya, tetapi tendangannya dari jarak dekat melambung tinggi. Stuttgart masih berada dalam pertandingan, tetapi semakin kehilangan kendali.

Kane akhirnya mengakhiri semua keraguan pada menit ke-79 dengan mencetak gol keenam puluhnya musim ini. Awalnya, pemain asal Inggris itu melepaskan tendangan keras dari jarak jauh yang membentur mistar gawang, namun dari serangan yang terjadi setelahnya, ia berhasil berputar dengan cerdik dan berhasil mencetak gol: 2-0.

Bencana bagi Stuttgart pun berlanjut dengan gol ketiga. Setelah terjadi handball yang tidak disengaja, Kane mendapat peluang untuk mencetak gol ketiganya malam itu dan tidak menyia-nyiakannya.

Dengan gol tersebut, sang penyerang telah mencetak sebanyak 61 gol musim ini. Musim yang sangat sukses bagi Kane, di mana ia juga berhasil memenangkan dua trofi.