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Striker Bayern Munich Harry Kane mengungkapkan bahwa ia hanya duduk di bangku cadangan saat timnya menang telak 6-1 atas Magdeburg di DFB-Pokal pada Rabu malam karena jatah istirahat yang telah direncanakan, bukan akibat perayaan berlebihan. Setelah mengangkat trofi Ballon d'Or di London pada Senin malam, kapten Inggris berusia 33 tahun itu menyaksikan pertandingan tengah pekan tersebut sebagai pemain pengganti yang tidak diturunkan.

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Istirahat yang sudah direncanakan menyusul gala di London

Kane mengonfirmasi bahwa staf pelatih Bayern telah menjadwalkan waktu istirahatnya pada pertengahan pekan sebelum acara pada Senin, ketika ia mengungguli penyerang Real Madrid Kylian Mbappe dan winger Barcelona Lamine Yamal untuk menjadi orang Inggris pertama yang memenangi penghargaan tersebut sejak Michael Owen pada 2001. Meski siap bermain jika dibutuhkan, penyerang veteran itu diistirahatkan saat Michael Olise mencetak dua gol. Dengan demikian, Kane bisa memulihkan diri setelah beberapa hari yang melelahkan.

Beban emosional membuat istirahat di tengah pekan diperlukan

Dalam pernyataan yang dikutip TNT Sports, Kane menjelaskan keputusan untuk tidak memainkannya: "Saya tidak berpesta berlebihan! Saya sebenarnya bisa bermain, tetapi sejujurnya, Danksy [asisten Bayern Aaron Danks] berbicara kepada saya dan mengatakan bahwa mereka sudah mempertimbangkan untuk mengistirahatkan saya dalam pertandingan ini, bahkan sebelum Ballon d'Or, karena saya telah memainkan banyak pertandingan dalam sekitar enam pekan terakhir.

"Keputusan itu berjalan baik, para pemain yang menjadi starter tampil sangat bagus. Ada momen dalam pertandingan ketika ia mempertimbangkan untuk memasukkan saya, lalu kami mencetak gol keempat dan memastikan kemenangan. Secara keseluruhan, saya pikir penting untuk beristirahat. Beban emosionalnya besar, dengan euforia yang begitu tinggi pada Senin.

"Sekarang ada pertandingan besar pada Sabtu [melawan Borussia Dortmund di Bundesliga], jadi saya akan berlatih besok dan siap untuk laga itu."

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Pelatih pengganti puji kerendahan hati rekan senegaranya

Mengenang acara pada Senin, Kane menambahkan: "Pekan yang luar biasa. Senin malam benar-benar tak terlupakan. Tentu saja ada banyak rasa gugup dan emosi yang berbeda dibandingkan dengan pertandingan sepakbola atau hal semacam itu. Banyak waktu dihabiskan untuk menunggu dan membayangkan seperti apa rasanya jika saya menang. Namun, sejujurnya, ini sangat istimewa. Dukungan yang saya terima dari teman, keluarga, penggemar, pesan singkat, dan media sosial sungguh luar biasa, begitu banyak ucapan selamat. Saya menikmati malam setelah acara itu, merayakannya bersama orang-orang terdekat, lalu langsung kembali bekerja dan berusaha mencerna semuanya."

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Sementara itu, asisten Bayern Danks, yang menggantikan pelatih kepala Vincent Kompany yang sedang memulihkan diri dari sakit, memuji rekan senegaranya: "Bekerja dekat dengannya, melihat upaya yang ia curahkan, dan mengetahui perjalanan yang telah ia lalui hingga mencapai momen ini membuat saya sangat, sangat bahagia untuknya.

"Sebagai orang Inggris, saya sangat bangga kepadanya. Saya sangat mendukung pemain dan pelatih Inggris, dan saya ingin mereka menunjukkan kemampuan mereka. Jadi, menurut saya, Harry membawa penghargaan ini kembali ke Inggris merupakan pengakuan yang luar biasa baginya. Saya tahu fokus Harry sekarang sepenuhnya tertuju pada gol berikutnya, penampilan berikutnya, dan pertandingan berikutnya. Ia akan segera kembali ke pola pikir profesional dan rendah hati yang telah membawanya ke level ini."

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Usai beristirahat, Kane bersiap menghadapi Dortmund

Setelah memulihkan tenaga di bangku cadangan saat Bayern meraih kemenangan telak dalam laga piala pada Rabu, Kane akan kembali ke susunan pemain inti ketika Bayern melanjutkan upaya mempertahankan gelar Bundesliga akhir pekan ini. Bayern menghadapi laga Klassiker yang krusial melawan rival bebuyutannya, Borussia Dortmund, pada Sabtu malam dengan harapan meneruskan performa tajamnya dalam mencetak gol di kompetisi domestik. Kondisi bugar setelah istirahat pada pertengahan pekan memberi pemenang Ballon d'Or yang baru dinobatkan itu peluang ideal untuk bersinar.