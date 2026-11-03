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Harry Kane mengonfirmasi bahwa ia hampir menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munich, dengan pengumuman resmi diperkirakan akan disampaikan dalam beberapa hari mendatang. Kapten Inggris itu, yang baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, siap berkomitmen untuk tetap bermain di Allianz Arena saat kontraknya saat ini memasuki tahap akhir.

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Perpanjangan kontrak segera rampung

Penyerang berusia 33 tahun itu mendekati akhir kontrak awal berdurasi empat tahun yang ia teken saat bergabung dari Tottenham pada 2023. Setelah menjalani musim gemilang dengan mencetak 73 gol, meraih dua trofi domestik, dan finis ketiga di Piala Dunia bersama Inggris, Bayern ingin mempertahankannya untuk jangka panjang.

Pemenang Ballon d'Or yang baru saja dinobatkan itu menegaskan bahwa perpanjangan kontraknya kini tinggal menuntaskan sejumlah detail hukum kecil. Berbicara menjelang laga penting di kompetisi Eropa, sang penyerang yakin negosiasi akan segera rampung.

Kane memperkirakan pengumuman dalam hitungan hari

Berbicara kepada media menjelang laga Liga Champions melawan Atletico Madrid pada Selasa, kapten Inggris itu memberikan kabar yang sangat positif mengenai masa depannya. "Saya kira ini lebih [merupakan hitungan] hari," jelas Kane. "Ada pembicaraan yang baik sepanjang akhir pekan ini dan juga hari ini.

"Saya tahu saya terus mengatakan bahwa kami sudah dekat, tetapi sekarang kami benar-benar sangat dekat. Setiap kontrak memiliki detail-detailnya sendiri. Banyak hal besar sudah disepakati dan kami puas dengan hasilnya, tetapi dalam setiap kontrak ada banyak hal kecil yang perlu diurus, detail-detail kecil yang pada akhirnya harus dibahas dan diselesaikan oleh para pengacara.

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"Jadi, secara keseluruhan, saya kira ini lebih soal hitungan hari daripada pekan. Dari yang saya dengar, pembicaraan kembali berjalan baik hari ini dan semoga kami bisa menuntaskan sesuatu dalam beberapa hari ke depan."

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Bayern melewati periode penuh gejolak

Di luar urusan kontrak, Bayern tengah menghadapi periode yang kacau. Dalam beberapa hari terakhir, Kane meraih Ballon d'Or sebelum gagal mengeksekusi penalti dalam hasil imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund. Skuad Bayern juga harus menghadapi absennya pelatih kepala Vincent Kompany yang sedang dalam pemulihan serta cedera serius yang dialami Ismael Saibari dan Serge Gnabry.

"Perjalanan kami penuh pasang surut. Kami merasakan berbagai macam emosi," kata Kane. "Saya mengalami momen luar biasa saat memenangi Ballon d'Or, tetapi ada juga cedera dan situasi Joshua Kimmich [pada awal musim] ... Itu adalah saat-saat yang sulit. Kami harus mampu menghadapinya, olahraga menyatukan kami. Kami kehilangan pemain-pemain penting dan juga pelatih kami, tetapi ada pemain lain yang bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan mereka."

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Meski meraih penghargaan individu, sang penyerang lebih mengutamakan kesuksesan bersama tim. "Saya rasa saya akan menukar Ballon d'Or berikutnya dengan gelar Liga Champions. Aspek tim dalam olahraga ini adalah alasan kami semua bermain," ujarnya. "Tentu saja, memenangi Ballon d'Or adalah salah satu momen terhebat dalam hidup saya, tetapi meraih gelar bersama Bayern akan terasa sungguh luar biasa.

"Kami semua ingin mencapai final Liga Champions dan meraih kesuksesan besar itu sebagai tim. Saat ini saya masih berpeluang meraih keduanya."

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Ujian penting di Liga Champions menanti

Asisten pelatih Aaron Danks akan memimpin Bayern yang dilanda cedera saat menghadapi Atletico, sementara kondisi Michael Olise dan Manuel Neuer masih perlu diperiksa menjelang pertandingan. Laga ini sangat penting karena Bayern berada di peringkat ke-14 dan Atletico ke-16 klasemen kompetisi Eropa, setelah Bayern baru-baru ini bermain imbang 2-2 dengan Arsenal.

Menyadari pentingnya meraih hasil positif secara beruntun, Kane menyerukan agar timnya terus berjuang. "Jika kami bisa memenangi dua pertandingan berikutnya, besok malam dan kemudian di Bundesliga menjelang jeda internasional kedua, posisi kami akan sangat baik," katanya. "Dan semoga setelah itu beberapa pemain bisa kembali. Sampai saat itu, kami hanya perlu tetap bersatu dan terus melakukan apa yang selama ini kami lakukan."