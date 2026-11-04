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Upaya Harry Kane mengukir sejarah abadi di Liga Champions terhenti pada Selasa malam setelah andalan Bayern Munich itu gagal menyamai rekor gol Cristiano Ronaldo yang telah bertahan lama. Meski datang ke laga melawan Atletico Madrid dengan catatan mencetak gol dalam 10 penampilan beruntun di kompetisi Eropa, kapten Inggris itu gagal membobol gawang di Allianz Arena. Ini menjadi momen frustrasi yang jarang dialami sang penyerang, yang baru-baru ini merayakan kemenangan pertamanya di ajang Ballon d'Or.

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Bayern taklukkan Atletico, rentetan gol Kane terhenti

Bayern Munich meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Atletico Madrid pada Selasa berkat gol Lennart Karl dan Konrad Laimer. Meski Kane gagal mencatatkan namanya di papan skor, pemenang Ballon d'Or itu tetap berperan dengan memberikan assist untuk gol kedua Laimer yang krusial.

Kegagalan mencetak gol itu mengakhiri rentetan gol Kane dalam 10 penampilan beruntun di Liga Champions. Ia baru saja terpaut satu pertandingan dari rekor sepanjang masa setelah mencetak gol lewat penalti melawan Arsenal pada laga ketiga, tetapi akhirnya gagal menyamai rekor tersebut.

Rentetan gol luar biasa di Eropa

Rentetan gol fenomenal pemain Inggris itu dimulai pada musim 2025-26, diawali dengan dua gol melawan Union Saint-Gilloise pada laga ketujuh. Kane kemudian mencetak gol melawan PSV Eindhoven sebelum menyaksikan rekan-rekan setimnya menghancurkan Atalanta 6-1 di Italia dari bangku cadangan pada leg pertama babak 16 besar.

Kembali masuk susunan pemain inti pada leg kedua, mantan penyerang Tottenham Hotspur itu mencetak dua gol. Ia kemudian mencetak gol dalam setiap laga Eropa berikutnya hingga Paris Saint-Germain menyingkirkan Bayern di semi-final.

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Rentetan itu berlanjut ke musim ini lewat gol-gol melawan Bodo/Glimt, Viking FK, dan Arsenal. Meski gagal mencetak gol pada Selasa, rentetan tersebut menegaskan statusnya sebagai salah satu penuntas peluang paling mematikan di Eropa.

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Rekor Ronaldo tetap bertahan

Rekor Ronaldo berupa gol dalam 11 laga Liga Champions berturut-turut tetap bertahan. Mantan penyerang Real Madrid itu mencatatkan rekor tersebut pada musim 2017-18, dimulai dengan dua gol melawan Juventus di final musim sebelumnya.

Ronaldo kemudian mencetak gol dalam keenam laga fase grup, sebelum mencetak gol pada kedua leg babak 16 besar dan perempat-final. Rentetan bersejarah itu berujung pada gelar Eropa ketiga berturut-turut bagi Madrid setelah mengalahkan Liverpool di final.

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Kane kini menempati posisi kedua dalam daftar sepanjang masa dengan gol dalam 10 pertandingan berturut-turut. Ia berada tepat di atas legenda Manchester United Ruud van Nistelrooy dan mantan pemain andalan Bayern Robert Lewandowski, yang sama-sama mencatatkan rentetan gol dalam sembilan pertandingan.

Kembali fokus mengejar gelar

Karena rekor individu itu kini tak lagi bisa diraih, Kane akan sepenuhnya fokus mengakhiri penantian Bayern untuk kembali berjaya di Eropa. Baru saja meraih Ballon d'Or, penyerang itu membuktikan lewat assist-nya melawan Atletico bahwa ia tetap berperan penting dalam membangun serangan timnya, bahkan ketika tidak mencetak gol. Bayern kini harus menjadikan kemenangan meyakinkan 2-0 ini sebagai pijakan untuk menghadapi sisa jadwal laga Eropa mereka yang menantang.