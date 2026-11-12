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Kapten timnas Inggris sekaligus penyerang Bayern Munich, Harry Kane, yakin bahwa Manchester United akan mendapatkan "pelatih hebat" jika merekrut Mauricio Pochettino seandainya Michael Carrick dipecat.

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Manchester United diperkirakan akan memecat Carrick selama jeda internasional saat ini setelah menjalani awal musim terburuk sepanjang sejarah tim di kompetisi Liga Primer Inggris.

Hasil imbang 4-4 di kandang sendiri melawan Aston Villa pada Minggu lalu membuat Manchester United melorot ke peringkat ke-18 di Liga Primer Inggris, dengan hanya meraih satu kemenangan dalam sepuluh pertandingan. Tim asuhan Carrick juga telah tersingkir dari ajang Piala Carabao setelah kalah 3-2 di kandang sendiri dari Brighton pada bulan September.

Manchester United sebenarnya telah mencapai kesepakatan awal dengan Pochettino, pelatih timnas Amerika Serikat, namun kontraknya memuat klausul penalti senilai 10 juta dolar (7,4 juta pound sterling). Pelatih asal Argentina itu diperkirakan sudah siap untuk laga United berikutnya di Liga Primer Inggris melawan Liverpool pada 22 November.

Kane bekerja sama dengan Pochettino selama lima tahun di Tottenham, di mana mereka mencapai final Piala Liga dan final Liga Champions Eropa. Ia pun mendukung kemungkinan kepindahan pelatih berusia 54 tahun itu ke Manchester United.

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Ketika ditanya mengenai kemungkinan kepindahan Pochettino ke Old Trafford, Kane berkata: "Sudah jelas bahwa hubungan saya dan Mauricio sangat luar biasa."

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Ia menambahkan sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Saya telah menyebutnya sebagai salah satu pelatih yang memberikan pengaruh besar pada karier dan perkembangan saya secara signifikan. Pada fase karier saya saat itu, saya membutuhkan arahannya dan cara ia memotivasi saya, bukan hanya di dalam lapangan tetapi juga di luar lapangan. Ia sangat bermanfaat."

Penyerang Inggris itu melanjutkan pernyataannya: "Sudah jelas bahwa ia adalah pelatih yang hebat, karena ia telah melatih klub-klub terbesar di dunia. Dari sudut pandang saya, saya tidak menemukan kata-kata yang cukup untuk memujinya."

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Ia mengakhiri pernyataannya: "Kita harus menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, tetapi saya tahu bahwa ia adalah pria yang hebat, bahkan juga manajer yang luar biasa."

Harry Kane tampil menonjol bersama Tottenham Hotspur, setelah meniti karier di akademi klub dan berhasil memantapkan dirinya bersama tim utama mulai dari musim 2014-2015, menghabiskan hampir 10 tahun di dalam skuad, dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dengan torehan 280 gol dalam 435 pertandingan di seluruh kompetisi. Ia juga mencetak 213 gol di Liga Inggris, meraih Sepatu Emas Liga Primer sebanyak tiga kali, dan bersama tim mencapai final Liga Champions Eropa pada tahun 2019.

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Pada Agustus 2023, Kane memutuskan menjalani petualangan baru dengan pindah ke Bayern Munich, demi mencari gelar yang luput darinya sepanjang kariernya bersama Tottenham. Ia dengan cepat berhasil bersinar di Liga Jerman, setelah menjadi pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut pada musim pertamanya dengan torehan 36 gol, sebelum kemudian meraih gelar Liga Jerman dua kali dan Piala Jerman, di samping Piala Super Jerman, sehingga mulai mengoleksi gelar di tingkat kolektif, setelah bertahun-tahun menjadi salah satu pencetak gol terbaik tanpa gelar besar bersama klub lamanya.