Harry Kane menjelang laga melawan Argentina: Kami bermain untuk memenangkan Piala Dunia... bukan untuk memuaskan Tuchel

Harry Kane, kapten dan pencetak gol terbanyak tim nasional Inggris, berbicara mengenai perselisihan antara pelatih Thomas Tuchel dan gelandang Jude Bellingham, setelah kemenangan 2-1 atas Norwegia melalui perpanjangan waktu, dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026.

Kane menunjukkan pemahaman terhadap posisi pelatihnya, meskipun hal itu tidak disetujui oleh Bellingham. Setelah tim "Tiga Singa" menunjukkan kekompakan sejak awal turnamen, penampilan mereka mengalami sedikit fluktuasi setelah lolos ke semifinal dengan susah payah melawan Norwegia.

Kekhawatiran ini bermula dari kritik yang dilontarkan Tuchel terhadap penampilan tim, di mana ia mengakui bahwa timnya “beruntung”, serta menggambarkan penampilan tersebut sebagai “kacau dan terlalu berhati-hati, serta kurang memiliki kecepatan dan efektivitas yang dibutuhkan”.

Di sisi lain, bintang Real Madrid Jude Bellingham, yang mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut, menanggapi dengan mengatakan: “Mungkin pelatih tidak menyadari betapa sulitnya bermain dalam kondisi seperti ini, dan menghadapi pemain-pemain sekelas Haaland, Odegaard, Nosa, dan Sorloth.”

Bellingham menambahkan: “Menghadapi mereka sama sekali tidak mudah. Kami berusaha menciptakan suasana yang positif, dan kami harus terus melakukannya. Anda tidak akan menang di setiap pertandingan hanya dengan mengoper bola seribu kali. Terkadang Anda harus tahu cara meraih kemenangan bahkan ketika jalannya tidak mulus, dan itulah yang kami lakukan malam ini.”

Selama 24 jam terakhir, perselisihan ini menjadi topik utama pembicaraan di media Inggris, dan dalam konferensi pers yang digelar pada hari Minggu, Harry Kane ditanyai mengenai masalah tersebut.

Penyerang Bayern Munich itu tidak berusaha memperkeruh kontroversi, tetapi ia mengisyaratkan bahwa ia memahami sudut pandang sang pelatih, dengan mengatakan: “Ketika Thomas Tuchel mengamati kami dalam sesi latihan, dan merasakan seberapa kompak kami serta potensi yang kami miliki—terutama mengingat komposisi tim yang kami miliki, kemampuan menyerang kami, serta keterampilan individu dan teknis kami—wajar jika ia ingin melihat yang terbaik dari kami.”

Kane menekankan pentingnya fokus penuh menjelang pertandingan semifinal yang dinanti-nantikan melawan juara bertahan, timnas Argentina, pada Rabu pukul 21.00, dengan mengatakan: “Kami akan menghadapi salah satu tim terbaik di dunia. Sisi positifnya, kami berhasil mencapai semifinal dengan keyakinan bahwa masih ada ruang untuk berkembang; saya rasa kami tidak perlu terlalu khawatir; kami tampil dengan performa yang sangat baik.”

Kapten Inggris itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa para pendukung Inggris, enam puluh tahun setelah gelar dunia satu-satunya mereka, akan senang dengan gelar juara meskipun itu harus mengorbankan penampilan estetis saat melawan Argentina.