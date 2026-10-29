Harry Kane, bintang Bayern Munich, mengungkap kebenaran di balik pesan terkenalnya yang ditujukan kepada duo Real Madrid dan Barcelona, Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, dalam persaingan memperebutkan Ballon d'Or.

Kane berhasil meraih Ballon d'Or, mengungguli Mbappe yang menempati posisi kedua, dan Yamal di posisi ketiga.

Setelah banyaknya pernyataan dari Mbappe dan Yamal tentang kelayakan mereka untuk meraih Ballon d'Or, Kane menulis di media sosial setelah memenangkan penghargaan tersebut: "Bekerjalah keras dalam diam, dan biarkan kesuksesan yang berbicara untukmu."

Surat kabar "Marca" pada hari Kamis ini menyebutkan bahwa Harry Kane masih berada di puncak kebahagiaannya. Pemain Bayern Munich yang tidak ikut serta dalam kemenangan telak 6-1 atas Magdeburg di ajang Piala itu bertemu dengan sekelompok besar perwakilan Liga Jerman hanya 48 jam setelah memenangkan Ballon d'Or.

Kane berkata: "Ini adalah pekan yang penuh dengan peristiwa. Malam Senin itu luar biasa. Saya sangat gugup, dengan perasaan yang sama sekali berbeda dari yang saya rasakan sebelum pertandingan sepak bola."

Ia melanjutkan: "Saya terus mencoba membayangkan bagaimana perasaan saya jika menang. Dukungan yang saya terima dari teman, keluarga, penggemar, dan media sosial sungguh sangat istimewa. Saya menerima banyak ucapan selamat. Dan tentu saja, saya menghabiskan malam yang luar biasa setelah pertandingan. Saya merayakannya bersama teman-teman terdekat, lalu kembali bekerja tentunya."

Apakah pesan itu untuk Mbappe dan Yamal?

Mengenai pesan terkenal tersebut, ia menjawab: "Itu sama sekali bukan untuk mereka. Itu adalah ungkapan yang saya sukai sepanjang karier saya, sejujurnya. Ungkapan itu memotivasi saya, memotivasi apa yang saya lakukan, dan bagaimana saya menghadapi kerja keras, disiplin, serta dedikasi. Sering kali saya harus berlatih sendirian."

Harry melanjutkan: "Semua pekerjaan yang saya lakukan di balik layar. Menurut saya itu adalah ungkapan yang luar biasa, dan banyak anak laki-laki maupun perempuan bisa membacanya dan mengambil manfaat darinya juga."

Momen istimewa yang dinantikan Harry Kane

Namun, ada satu momen istimewa yang masih dinantikannya, seperti yang ia jelaskan: "Istri dan anak-anak saya berada di London, dan mereka akan kembali pada hari Jumat. Meskipun saya sudah berbicara dengan mereka melalui panggilan video, saya tidak sabar untuk melihat mereka dan menunjukkan piala itu kepada mereka."

Ia menambahkan: "Saya tahu mereka akan mencoba memainkannya, tetapi piala itu agak berat, jadi saya akan memastikan untuk melindunginya. Biasanya mereka bermain bersama, dan pemenangnya mendapatkan piala yang baru saja tiba di rumah. Namun, dalam kasus ini, akan sedikit sulit untuk menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus berhati-hati."

Kisah schnitzel emas

Setelah meraih Ballon d'Or, seorang pemilik restoran yang merupakan pendukung fanatik Bayern Munich mengantarkan hadiah ke vila Kane, yaitu 4 potong schnitzel daging sapi muda yang dihiasi dengan lembaran emas yang bisa dimakan dan semprotan kilau emas.

Harry berkata: "Ini adalah tradisi indah yang kami miliki (setiap kali ia mencetak gol, mereka menyajikan schnitzel untuknya), dan kami akan mempertahankannya. Saya tidak memakannya, karena saya punya ritual sebelum pertandingan dan kini schnitzel itu ada di rumah. Meskipun mungkin orang lain yang memakannya (tertawa). Saya menganggapnya sebagai penghargaan lain."

Hadiah untuk para pemain Bayern Munich dan Inggris

Kane juga harus mengeluarkan sejumlah besar uang pribadinya, seperti yang ia jelaskan: "Saya harus menemukan hadiah yang bagus untuk rekan-rekan setim saya, baik di Bayern Munich maupun di Inggris, sebagai tanda terima kasih. Saya akan mencoba mengaturnya. Tetapi saya akan memberikan mereka hadiah yang luar biasa."

Pemain internasional Inggris itu, dalam beberapa hal, merasa bersyukur bisa kembali ke rutinitas dan latihan setelah acara penghargaan: "Saya bisa saja bermain. Tetapi sejujurnya, pelatih memberi tahu saya bahwa ia berpikir untuk memberi saya istirahat bahkan sebelum acara penyerahan Ballon d'Or."

Ia menambahkan: "Saya telah bermain di banyak pertandingan dalam enam pekan terakhir, dan semuanya berjalan dengan baik. Tim memulai pertandingan dengan luar biasa. Memang benar bahwa sejenak saya mengira saya akan bermain, tetapi kami mencetak gol keempat dan memastikan kemenangan."

Ia melengkapi: "Menurut saya penting untuk beristirahat, terutama dari sisi psikologis, setelah hari Senin itu. Rasanya seperti sudah enam bulan berlalu sejak pertandingan melawan Freiburg, padahal baru tiga hari. Senang rasanya bisa kembali dan memulihkan sedikit kehidupan normal, melihat para suporter, rekan-rekan setim, dan lapangan."

El Clasico Bayern dan Dortmund

Harry Kane memang sudah mengarahkan pandangannya ke pertandingan "El Clasico" pada hari Sabtu, di mana Bayern Munich akan bermain melawan Borussia Dortmund, memuncaki Liga Jerman dengan 17 poin, di Stadion Allianz Arena.

Ia berkata: "Saya akan berlatih besok, dan saya akan siap," sebelum berbicara tentang pertandingan: "Ya, tentu saja. Ini adalah pertandingan penting. Ini adalah pertandingan terpenting kami musim ini di Liga Jerman. Kedua tim berada di puncak klasemen. Kami tahu betapa akan jauh lebih baik jika kami menang dan meraih kemenangan."

Ia melanjutkan: "Ini adalah pekan yang penuh dengan emosi, dan kami berharap bisa menutupnya dengan sempurna pada hari Sabtu. Kedengarannya menyenangkan, tetapi saya akan merasa aneh jika semua orang memanggil saya dengan (Sir). Jadi saya akan tetap menjadi Harry." Begitulah ia bercanda tentang kemungkinan mendapatkan gelar kebangsawanan.

Rencananya tidak berubah. Ia masih berpegang pada dua kata yang sering ia ulang: keberuntungan dan kesuksesan, di mana ia berkata: "Menurut saya ini adalah pesan berharga yang bisa membantu banyak anak laki-laki dan perempuan."