Harry Kane menjauh dari Barcelona... dan hanya ada satu skenario yang bisa mengubah keadaan

Tujuan utama Barcelona di bursa transfer musim panas saat ini adalah merekrut seorang penyerang murni, menyusul hengkangnya Robert Lewandowski, yang memaksa klub untuk mencari pengganti yang andal.

Penyerang asal Polandia itu dikenal karena kemampuannya mencetak sekitar 30 gol per musim. Di antara nama-nama yang diusulkan terdapat Harry Kane, bintang Bayern Munich.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" mengungkap, Senin kemarin, bahwa Barcelona telah menghubungi agen Harry Kane, kapten timnas Inggris dan penyerang Bayern Munich berusia 32 tahun, untuk menjajaki kemungkinan merekrutnya selama bursa transfer musim panas ini, namun orang-orang terdekat sang pemain menegaskan bahwa Kane tidak mempertimbangkan langkah tersebut.

Sementara itu, surat kabar “Marca” melaporkan bahwa Barcelona mengambil langkah tersebut sebagai antisipasi jika transfer Julián Álvarez dari Atlético Madrid gagal.

Barça telah melakukannya beberapa minggu lalu, lalu mencoba lagi beberapa hari yang lalu, sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kendala yang mungkin muncul dalam kesepakatan Julian Alvarez.

Namun demikian, mendatangkan pemain asal Inggris tersebut merupakan pilihan yang sangat sulit. Pertama, karena Bayern Munich tidak berniat melepas salah satu pemain terbaiknya musim ini.

Satu-satunya kemungkinan, seperti yang terjadi empat tahun lalu dengan Lewandowski, adalah jika sang penyerang sendiri secara terbuka meminta untuk meninggalkan klub, dan saat ini, dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk itu.

Meskipun Julian Álvarez menekan Atlético Madrid untuk mempertimbangkan kembali sikap mereka dan menjualnya ke Barcelona, penyerang Inggris tersebut saat ini tidak berniat menantang klub Bavaria tersebut.

Justru, ia kemungkinan besar akan segera memulai negosiasi untuk memperbaiki kontraknya. Mengingat situasi ini, Barcelona memutuskan untuk tidak menekan klub Jerman tersebut dan secara definitif mengesampingkan opsi Harry Kane.