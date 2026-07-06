Harry Kane menjadi viral setelah pertandingan Meksiko vs Inggris: 'Salah satu wawancara terbaik yang pernah kamu lihat!'

Wawancara lapangan Harry Kane dengan BBC menimbulkan banyak tawa di internet. Penyerang Bayern München itu benar-benar kehilangan suaranya setelah pertandingan Piala Dunia antara Meksiko dan Inggris (2-3).

Pertandingan di Stadion Azteca itu benar-benar menguras pita suara Kane. Inggris akhirnya berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia.

BBC telah membagikan wawancara lucu bersama Kane secara daring. “Salah satu wawancara terbaik yang pernah kamu lihat! Istirahatlah, Harry.”

Kane sangat bangga dengan The Three Lions. “Kami mencetak tiga gol ke gawang tuan rumah yang sebelumnya belum pernah kebobolan satu gol pun di turnamen ini. Kami bermain dengan sepuluh orang selama empat puluh hingga lima puluh menit.”

“Jadi, Anda boleh mengatakan apa saja tentang kami sebagai tim, tetapi kami memiliki tekad dan kebanggaan yang tak tergoyahkan dalam seragam ini. Semua orang telah berjuang habis-habisan untuk setiap bola dan setiap helai rumput,” tutup penyerang berpengalaman tersebut.

Inggris akan bertanding di perempat final melawan Norwegia. Negara Skandinavia itu secara mengejutkan mengalahkan Brasil pada Minggu malam.

Pertandingan besar antar-tim Eropa ini akan digelar di Miami. Inggris kemungkinan harus bermain tanpa Jordan Henderson, yang terjatuh secara tidak sengaja saat merayakan kemenangan tersebut.