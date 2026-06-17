Harry Kane mengungguli ikon Oranje dan Messi dalam kemenangan Inggris atas Kroasia

Inggris berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2 dalam pertandingan pertama Grup L Piala Dunia. Harry Kane mencetak dua gol, sementara hal lain yang menonjol adalah tendangan sudut Declan Rice yang selalu berbahaya. Tim asuhan Thomas Tuchel ini akan melanjutkan perjalanan di Piala Dunia pada Selasa melawan Ghana, yang akan bertanding melawan Panama pada Rabu malam hingga Kamis dini hari.

Gol pembuka di Dallas tercipta dalam waktu kurang dari sepuluh menit. Luka Modric memicu terjadinya penalti, yang kemudian dieksekusi oleh Kane. Tendangan penalti yang kurang kuat itu berhasil ditepis oleh Dominik Livakovic. Namun, kiper Kroasia itu terlalu cepat keluar dari garis gawangnya, sehingga striker Inggris itu mendapat kesempatan kedua. Kali ini, bola melesat sempurna ke sudut kanan gawang.

Kane kini telah mencetak lima gol penalti di Piala Dunia dan memimpin daftar tersebut. Top skor ini sebelumnya berbagi posisi teratas dengan legenda Belanda Rob Rensenbrink, finalis pada 1974 dan 1978, serta Gabriel Batistuta, Lionel Messi (Argentina), dan Eusébio (Portugal).

Inggris mendominasi di awal pertandingan, dengan ancaman yang sering datang dari Noni Madueke di sisi kanan. Penyerang Arsenal itu terus berusaha mengoper bola ke Kane dan Jude Bellingham, meski hal itu tak berhasil menggandakan keunggulan. Bahkan, di menit-menit akhir babak pertama yang seru, Kroasia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Martin Baturina melihat tendangan kerasnya dari jarak jauh melesat ke sudut kiri gawang setelah memantul dari tangan Jordan Pickford. Pukulan telak bagi Inggris, yang segera memulihkan keunggulan mereka. Umpan silang terukur dari Declan Rice dari sisi kanan disundul dengan apik oleh Kane. Pada menit kelima waktu tambahan, Peter Musa mencetak gol berkat umpan dari Ivan Perisic.

Skor 2-2 saat jeda, skor sementara yang segera berubah setelah babak kedua dimulai. Bellingham berlari kencang dari sisi kanan masuk ke kotak penalti dan kemudian mencetak gol ke sudut jauh. Inggris mencium peluang dan terus mengancam melalui Bellingham, Nico O’Reilly, dan Rice, meski gol keempat belum tercipta berkat penampilan gemilang kiper Livakovic. Tim Kroasia jelas mengalami kesulitan lebih besar setelah jeda.

Tuchel memutuskan untuk memasukkan Bukayo Saka, Morgan Rogers, dan Marcus Rashford selama jeda minum setelah babak pertama. Rice, Madueke, dan Anthony Gordon digantikan oleh trio tersebut. Fase akhir pertandingan pun dimulai dan, meskipun mengalami babak kedua yang sulit, Kroasia masih memiliki peluang untuk meraih hasil yang baik.

Harapan Kroasia sirna ketika Rashford mencetak gol ke sudut kanan gawang setelah serangan balik yang cepat. Pada saat itu, Bellingham yang tampil gemilang sudah diganti. Sebuah awal yang kuat bagi Inggris di Piala Dunia, sementara Kroasia, yang menjadi semifinalis pada 2022, harus menelan kekecewaan.