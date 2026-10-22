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Striker Bayern Munich Harry Kane mengaku lebih suka mengetahui keputusan pemenang Ballon d'Or lebih awal sembari menantikan seremoni gemerlap di London pada Senin malam. Kapten Inggris yang produktif itu sama sekali belum tahu apakah dirinya meraih penghargaan individu bergengsi tersebut, meski saat ini menjadi favorit menurut bursa taruhan.

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Penyerang menanti hasil bersejarah dalam penghargaan individu

Kane berusaha tetap tenang menjelang gala pukul 20.00 waktu Inggris, meski berharap mendapat kepastian lebih awal mengenai hasil pemungutan suara. Pemain berusia 33 tahun itu bisa menjadi orang Inggris pertama sejak Michael Owen pada 2001 yang memenangi penghargaan tersebut, setelah mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan bersama klub musim lalu dan mencapai semi-final Piala Dunia. Namun, daftar 30 kandidat juga memuat talenta Barcelona Lamine Yamal dan penyerang Inter Miami Lionel Messi.

Kane memperpanjang rentetan gol di kompetisi Eropa

IMAGO

Penyerang itu menegaskan kelayakannya pada Rabu dengan memberi assist kepada Alphonso Davies dan mencetak gol lewat penalti dalam hasil imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions, sehingga koleksinya musim ini menjadi 10 gol dalam 11 penampilan. Gol dalam 10 penampilan beruntun di kompetisi Eropa membuatnya tinggal satu pertandingan lagi untuk menyamai rekor turnamen yang dipegang Cristiano Ronaldo.

Berbicara kepada wartawan setelahnya, Kane mengatakan: "Mereka ingin semua orang datang, semua nama besar hadir, dan akan lebih banyak orang menontonnya jika mereka tidak tahu hasilnya, jadi saya bisa memahaminya. Dari sudut pandang saya, tentu saja saya ingin tahu agar bisa melihat hasilnya dan tidak perlu menunggu sepanjang malam. Namun, itu keputusan mereka, saya tidak bisa mengendalikannya. Kami hanya perlu menikmatinya dan berusaha tidak terlalu stres."

Kapten berusaha mengabaikan spekulasi yang terus beredar

Penyelenggara, France Football, mengubah aturan pada 2024 sehingga pemenang tidak lagi diberi tahu sebelumnya. Meski demikian, sebuah bocoran tetap memicu boikot Real Madrid pada tahun itu setelah Vinicius Junior kalah dari Rodri.

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Mengenai upayanya mengabaikan spekulasi, Kane menambahkan: "Saya berusaha untuk tidak memikirkannya. Tentu saja itu sulit. Selalu ada rumor yang beredar dan Anda berusaha menjauhinya. Kami punya pertandingan penting hari ini dan saya tahu kami punya satu lagi pertandingan penting pada Minggu sebelum acara pada Senin, jadi itulah fokus saya. Tentu saja saya akan berusaha menikmati Senin malam semaksimal mungkin. Ini acara besar, jadi kita harus menunggu dan melihat hasilnya."

Ujian di liga domestik mendahului gala mewah

IMAGO

Sebelum terbang ke ibu kota Inggris untuk malam penghargaan pada Senin, Kane harus membantu Bayern mempertahankan posisi puncak klasemen Bundesliga melawan Freiburg yang menempati peringkat ketiga pada Minggu. Juara Jerman itu membutuhkan penampilan meyakinkan di kompetisi domestik setelah mengawali kiprahnya di Eropa dengan kurang memuaskan. Satu kemenangan dan dua hasil imbang pada fase liga Liga Champions membuat Bayern berada di peringkat ke-14 klasemen.