Harry Kane memberi peringatan menjelang laga melawan Meksiko: Inilah titik lemah kami

Harry Kane khawatir timnas Inggris tidak akan punya waktu untuk beradaptasi dengan kondisi yang tidak adil yang akan mereka hadapi saat berhadapan dengan Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, di babak 16 besar Piala Dunia.

Timnas Inggris sempat tertinggal 1-0 dari Republik Demokratik Kongo pada Rabu kemarin, 15 menit sebelum pertandingan berakhir, namun Harry Kane mencetak dua gol yang membawa The Three Lions melaju ke babak 16 besar untuk menghadapi Meksiko.

Stadion Azteca yang legendaris telah lama menjadi kuburan bagi lawan-lawan internasional di masa lalu, di mana Meksiko hanya kalah dua kali dari total 89 pertandingan kompetitif di stadion yang menjadi tuan rumah final Piala Dunia terkenal pada tahun 1970 dan 1986, menurut surat kabar Inggris “Metro”.

Selain itu, stadion raksasa yang berkapasitas 87.000 penonton ini terletak pada ketinggian sekitar 2.240 meter di atas permukaan laut, yang merupakan kondisi yang belum pernah dialami oleh para pemain Inggris sebelumnya.

Mengenai hal ini, Kane mengatakan: “Sejauh yang saya pahami, kami tidak bisa beradaptasi dengan ketinggian. Ini merupakan keuntungan besar bagi Meksiko. Waktunya tidak cukup.”

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar Inggris tersebut: “Kami sudah tahu hal itu sebelumnya. Ini hanyalah kelemahan yang harus kami atasi.”

Pelatih Inggris, Thomas Tuchel, juga mengemukakan hal serupa, mengingat timnya hanya memiliki tiga hari untuk memulihkan diri dari penampilan mereka melawan Republik Demokratik Kongo.

Pelatih timnas Inggris itu mengatakan: “Ketinggian akan menjadi hambatan besar karena kami tidak bisa beradaptasi secara fisik.”

Ia menambahkan: “Prosesnya memakan waktu sangat lama. Kami hanya memiliki tiga hari jeda di antara pertandingan-pertandingan ini. Secara fisik, mustahil untuk beradaptasi dengan ketinggian.”

Penelitian menunjukkan bahwa atlet yang bertanding di ketinggian tinggi harus menghabiskan satu atau dua minggu tinggal di ketinggian tersebut agar tubuh mereka dapat beradaptasi dan memproduksi lebih banyak sel darah merah.