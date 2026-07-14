Harry Kane, kapten tim nasional Inggris, menegaskan bahwa beberapa media mencoba menciptakan perpecahan antara Thomas Tuchel dan Jude Bellingham, setelah sebuah wawancara televisi dengan bintang Real Madrid tersebut memicu kontroversi besar pasca kemenangan atas Norwegia di Piala Dunia.

Kane menuduh jurnalis Gabriel Clark, koresponden ITV, berusaha "menciptakan perpecahan" melalui cara dia mengajukan pertanyaan selama wawancara yang dilakukannya dengan Jude Bellingham setelah kemenangan Tim Tiga Singa atas Norwegia.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Clark, yang telah bekerja di jaringan tersebut selama lebih dari tiga dekade, muncul setelah ia meminta bintang timnas Inggris itu untuk mengomentari pernyataan yang disampaikan oleh pelatih Thomas Tuchel beberapa menit sebelumnya.

Pelatih asal Jerman itu menggambarkan para pemainnya sebagai “beruntung” setelah menang dengan skor 2-1 di Miami, dengan berpendapat bahwa hanya mentalitas timlah yang membawa mereka mengalahkan tim Norwegia yang dipimpin Erling Haaland, Martin Ødegaard, dan rekan-rekan mereka.

Pernyataan tersebut memicu reaksi marah dari Bellingham, yang mempertanyakan apakah Tuchel “tahu bagaimana rasanya bermain” dalam pertandingan level tertinggi di tengah suhu yang melebihi 40 derajat Celcius.

Pernyataan pemain Real Madrid itu menyebar luas, sehingga memicu kekhawatiran akan adanya perselisihan antara dirinya dan Tuchel menjelang pertandingan Inggris melawan Argentina di babak perempat final, Rabu mendatang.

Namun, Kane menyalahkan Clark dan media, dengan berpendapat bahwa “mentalitas Inggris” cenderung mencoba menciptakan perpecahan selama turnamen besar.

Kapten timnas Inggris itu mengatakan dalam wawancara dengan Badan Penyiaran Inggris (BBC): “Ketika Anda baru saja menjalani pertandingan seperti itu, lalu ditanyai hanya lima menit setelah peluit akhir berbunyi, padahal Jude sendiri tidak sepenuhnya tahu apa yang dikatakan pelatih, lalu apa yang Anda harapkan menjadi jawabannya?”

Dia menambahkan: “Kami baru saja keluar dari pertarungan yang sesungguhnya, dan pertandingan itu sangat sulit. Sangat mudah untuk mencoba menciptakan perpecahan ini. Sepertinya ini adalah mentalitas Inggris, atau sesuatu yang sudah biasa kami alami di turnamen-turnamen besar.”

Dia melanjutkan: “Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kami berada di posisi ini berkat kekompakan tim, bukan hanya para pemain, tetapi juga staf teknis dan manajemen. Terkadang hal-hal dibesar-besarkan melebihi yang seharusnya.”

Tuchel juga menuduh para pemainnya bahwa mereka “telah mempersulit diri sendiri” selama pertandingan yang digelar di Miami, yang berlanjut hingga dua babak tambahan setelah tim Norwegia unggul lewat gol yang dicetak Andreas Skjeldrup pada babak pertama.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan: “Komitmen memang ada, tetapi kami membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi diri kami sendiri melalui cara kami bermain. Kami ceroboh, melakukan banyak kesalahan teknis, dan tidak cukup cepat atau konsisten seperti yang dibutuhkan.”

Menanggapi pernyataan tersebut, Kane menegaskan bahwa para pemain “memahami” kritik pelatih mereka, dan bahwa mereka “tahu lebih dari siapa pun” ketika mereka tidak tampil sesuai harapan.

Kapten timnas Inggris berusia 32 tahun itu menambahkan: “Kami memahami apa yang dimaksud pelatih. Dia sangat memuji kelompok ini, dan mengatakan bahwa mentalitas tim—yang terkadang merupakan aspek tersulit dalam sepak bola—berada di level tertinggi, dan itulah yang telah kami pertahankan selama ini.”

Kane melanjutkan pernyataannya, “Dia selalu mengungkapkan apa yang dia rasakan, dan orang-orang menghargai hal itu. Ketika dia berbicara, kata-katanya tidak disiapkan sebelumnya, dan itulah yang membuatnya menjadi orang seperti sekarang ini.”

Dia melanjutkan: “Ketika dia berbicara dengan spontan, Anda mempercayainya, dan meyakini apa yang dia katakan serta pendekatan yang dia terapkan.”

Dia menyimpulkan: “Dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia karena alasan yang jelas. Kami memahami gayanya, dan selama dua tahun terakhir kami mengenalnya dengan baik, serta mulai tahu apa yang membuatnya bahagia.”