Bayern Munchen memenangi laga tandang melawan SV Elversberg dengan skor 1-2. Juara rekor Jerman itu mengalami kesulitan besar menghadapi tim promosi, tetapi pada akhirnya mampu mengamankan kemenangan. Harry Kane mencetak gol penentu kemenangan dan dengan itu menorehkan gol ke-99nya bersama Bayern.

Setelah hasil imbang di Gelsenkirchen melawan Schalke 04 (0-0), Bayern harus memburu kemenangan untuk membalasnya. Pada pertengahan pekan, tim asuhan pelatih Vincent Kompany masih mampu menang meyakinkan 5-0 atas Bodø/Glimt di Liga Champions.

Elversberg dua kali nyaris mencetak gol pada fase awal pertandingan. Pertama, pasukan Kompany lolos dari ancaman ketika Kim Min-Jae tanpa sengaja membelokkan arah sebuah umpan silang. Beberapa menit kemudian, umpan silang Cole Campbell sedikit terlalu tajam untuk Noah Darvich.

Meski begitu, Bayern berhasil unggul lebih dulu. Saibari mendatangi lawannya dan melepaskan umpan silang mendatar, yang luput dari semua pemain. Di tiang jauh, Lennart Karl mampu mengonversi umpan itu menjadi gol.

Sebelum turun minum, Bayern kembali lolos dari ancaman, karena sesaat Campbell tampak akan membawa Elversberg menyamakan kedudukan melawan Bayern. Dalam situasi satu lawan satu dengan Jonas Urbig, ia menjebol gawang, tetapi gol itu dianulir karena offside dalam proses terjadinya gol tersebut.

Setelah satu jam pertandingan, tim tuan rumah menyamakan kedudukan lewat gol luar biasa dari pemain pengganti Maurice Krattenmacher. Berkat kerja pengalih perhatian dari Lasse Günther, pemain sayap itu mendapat ruang untuk melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Dengan tendangan melengkung yang indah, ia membuat Urbig tak berdaya dan mengirim bola ke sudut atas jauh: 1-1.

Kompany langsung bereaksi dengan empat pergantian pemain sekaligus dan memasukkan Alphonso Davies, Luis Díaz, Jamal Musiala, dan Joshua Kimmich ke lapangan. Sepuluh menit kemudian, Bayern memberikan respons sempurna. Kane hampir tak mendapat ruang, tetapi tetap mampu melepaskan tembakan keras saat berbalik dan mengarahkan bola ke sudut atas dekat. Bagi sang penyerang Inggris, itu menjadi gol pertamanya di Bundesliga musim ini sekaligus gol ke-99nya bersama Bayern Munchen.

Kali ini der Rekordmeister berhasil mengamankan keunggulan hingga akhir laga, sehingga Bayern terhindar dari kehilangan poin lagi setelah hasil 0-0 melawan Schalke. Tim asal Bavaria itu naik ke posisi ketiga berkat kemenangan ini, posisi yang juga ditempatinya bersama Augsburg.