Setelah segala kemeriahan seputar terpilihnya dia sebagai pemain terbaik dunia pada Senin di London, kembalinya Harry Kane ke Allianz Arena untuk duel DFB-Pokal melawan 1. FC Magdeburg terasa nyaris kurang meriah. Saat pemanasan dimulai, rekan-rekan setimnya membentuk barisan kehormatan bagi penyerang asal Inggris berusia 33 tahun itu di stadion yang saat itu masih setengah kosong. Setelah itu, lagu "Rock You Like a Hurricane" diputar melalui pengeras suara. Tepat ketika Kane berlari kecil kembali ke ruang ganti seusai pemanasan, sebuah pesan video singkat darinya ditayangkan.

Perayaan besar FC Bayern untuk pemain terbaik dunianya tampaknya baru akan digelar saat laga papan atas Bundesliga melawan Borussia Dortmund pada Sabtu. Pertandingan itu memang lebih pantas menjadi panggungnya ketimbang laga putaran kedua DFB-Pokal melawan tim divisi dua. Kane juga akan kembali bermain melawan BVB setelah duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan menghadapi Magdeburg (dan posisinya diisi dengan baik oleh Isamel Saibari).

Sesaat sebelum tengah malam, Kane masih sempat berbicara panjang lebar di mixed zone tentang keberhasilannya meraih Ballon d'Or dan hal-hal yang menyertainya.

Harry Kane merencanakan kejutan untuk rekan-rekan setimnya

Salah satunya adalah schnitzel emas yang ia terima dari Waldgasthof Buchenhain, sesuai janji mereka. Sejak kedatangan Kane, restoran di kawasan selatan pinggiran Munich itu diketahui mengirimkan satu schnitzel untuk setiap golnya dalam pertandingan resmi. Untuk Ballon d'Or, ada versi khusus. Kane mengaku sambil tersenyum bahwa ia tidak memakannya: "Saya lebih menganggapnya sebagai trofi."

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Itu menjadi kisah kecil lain dari "pekan yang benar-benar gila" baginya. Kane mengatakan ia "masih berusaha mencerna semua ini". Menurutnya, "agak aneh" menjadi pusat perhatian seperti saat gala pada Senin atau ketika rekan-rekannya membentuk barisan kehormatan sebelum laga melawan Magdeburg: "Biasanya saya tidak terlalu menikmati hal seperti itu. Ketika saya keluar untuk pemanasan dan semua orang berdiri di sana sambil bertepuk tangan, saya hampir merasa sedikit malu."

Kane kembali berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya atas peran mereka dalam keberhasilannya, tetapi tampaknya ia belum akan berhenti sampai di situ. "Beberapa pemain meminta jam tangan atau semacamnya," ungkap Kane seraya menjanjikan kejutan. "Jadi, saya harus memikirkan sesuatu yang bagus untuk mereka, baik di Bayern maupun di tim nasional Inggris. Saya akan mengurusnya. Saya pasti akan menyiapkan hadiah yang bagus untuk setiap orang."

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FC Bayern: Harry Kane menjelaskan Instagram Story-nya

Sementara itu, di Inggris muncul pembahasan mengenai kemungkinan Kane dianugerahi gelar "Knight" oleh Raja Charles dalam waktu dekat, yang akan membuatnya berhak menyandang nama "Sir Harry Kane". "Saya tentu tidak akan menolaknya. Saya sangat menghargai hal itu. Jika itu terjadi, rasanya akan luar biasa dan saya akan sangat bangga. Namun, saya tidak ingin terlalu terbawa suasana sekarang."

Setelah terpilih sebagai pemain terbaik dunia, sebuah Instagram Story Kane sempat menarik perhatian. Di sana ia menulis: "Work hard in silence, let success be your noise." (Dalam bahasa Indonesia: "Bekerja keraslah dalam diam, biarkan kesuksesan berbicara untukmu.") Banyak pengamat menafsirkannya sebagai sindiran terhadap para pesaingnya dalam pemilihan pemain terbaik dunia, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe, yang menjelang pemilihan aktif mengemukakan berbagai pernyataan di hadapan publik untuk memperkuat posisi mereka.

"Tidak, sama sekali tidak," tegas Kane. "Sejujurnya, itu kutipan yang saya sukai sepanjang hidup saya. Kutipan itu mencerminkan apa yang saya lakukan serta cara saya memandang kerja keras, disiplin, dan dedikasi. Saya sering harus berlatih sendirian di balik layar. Menurut saya, itu kutipan yang bagus dan bisa digunakan banyak anak laki-laki dan perempuan untuk membantu diri mereka sendiri."