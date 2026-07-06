Harry Kane kehilangan suaranya setelah pertandingan melawan Meksiko: Kami menang dalam pertandingan yang gila!

Kapten timnas Inggris, Harry Kane, tidak dapat berbicara dengan jelas setelah timnya lolos ke perempat final Piala Dunia 2026, menyusul kemenangan dramatis atas Meksiko (3-2) di Stadion Azteca, hari Senin ini; karena suaranya serak akibat terlalu banyak bernyanyi bersama para penonton.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "BBC Sport", Kane berkata dengan suara serak yang nyaris tak terdengar: "Saya tidak bisa berbicara, suara saya hilang. Saya bernyanyi bersama penonton. Pertandingan ini gila, segalanya tampak melawan kami hari ini, tapi kami menemukan solusinya."

Penyerang Bayern Munich itu berperan krusial dalam kemenangan tersebut dengan memberikan assist untuk gol Jude Bellingham, lalu memicu penalti yang dieksekusinya sendiri sehingga menghasilkan gol ketiga yang dicetak oleh Anthony Jordan.

Mengenai tendangan penalti yang diberikan kepada lawan dan yang dari situ Meksiko mencetak gol keduanya, ia berkata: “Saya rasa saya menyentuh bola lebih dulu. Wasit membuat banyak keputusan yang merugikan kami, tapi pada akhirnya itu tidak berpengaruh, jadi saya senang.”

Kane memuji antusiasme penonton Inggris: “Itu luar biasa, dukungan yang tak terbayangkan, saya tak bisa berkata-kata.”

Di perempat final, Inggris akan menghadapi Norwegia yang menyingkirkan Brasil (2-1) berkat dua gol Erling Haaland.