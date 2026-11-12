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Kapten Inggris Harry Kane semakin frustrasi dengan rekan-rekannya di timnas yang memilih absen membela Inggris karena kekhawatiran cedera ringan, menurut Thomas Tuchel. Pelatih Inggris itu mendukung sikap kaptennya dan mengungkapkan bahwa sang striker sangat tidak senang dengan keputusan pemain untuk tidak mengikuti kamp timnas ketika kondisi mereka masih “50-50”.

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Tuchel dukung sikap tegas Kane

Tuchel menghadapi serangkaian pengunduran diri pemain dari skuad sejak menangani tim nasional. Salah satu pemain paling menonjol yang absen adalah Cole Palmer, yang sebelumnya menyebut "pengaturan beban bermain" sebagai alasan untuk tidak memenuhi panggilan tim nasional dan kembali tidak masuk skuad Nations League saat ini.

Pelatih kepala itu kini sejalan dengan sikap tegas kaptennya terhadap panggilan tim nasional. Saat Kane bersiap mencetak sejarah lewat penampilannya yang ke-126 melawan Kroasia pada Kamis, yang akan menjadikannya pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk Inggris, Tuchel menegaskan bahwa tempat pemain yang memilih absen tanpa alasan kuat bisa terancam.

'Siapa pun bisa kehilangan tempatnya'

Tuchel menjelaskan bahwa Kane sejak awal tidak menoleransi alasan yang lemah, bahkan saat sang pelatih baru tiba. Mantan pelatih Chelsea itu menyoroti komitmen teguh penyerangnya kepada tim nasional.

"Dia selalu hadir dan tidak suka jika pemain yang masih ragu-ragu memutuskan untuk tidak datang ke pemusatan latihan," kata Tuchel. "Kami membicarakan hal ini tak lama setelah saya menerima pekerjaan ini. Salah satu hal yang dia tekankan adalah memastikan para pemain datang dan bangga bisa bergabung karena itu kehormatan terbesar."

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Pelatih Inggris itu juga memberikan peringatan langsung kepada skuadnya bahwa ketidakhadiran yang bisa dihindari akan membuka kesempatan bagi pemain lain. Ia menambahkan: "Kami harus memastikan bahwa jika itu terjadi (pemain mengundurkan diri), kami cukup kuat untuk menetapkan standar bahwa semua orang benar-benar ingin berada di pemusatan latihan, karena siapa pun bisa kehilangan tempatnya jika melewatkannya. Jadi, itu salah satu hal pertama yang kami diskusikan. Dia langsung menetapkan standar dan menjelaskan dengan sangat jelas standar yang dia pegang. Dia tidak akan pernah mengundurkan diri. Tidak pernah."

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'Saya punya ambisi untuk menjadi yang terbaik'

Sementara sebagian pemain mengatur menit bermain mereka, Kane tetap berambisi meraih lebih banyak pencapaian. Pemain berusia 33 tahun itu mengejar torehan 100 gol untuk tim nasional dan telah mengarahkan perhatiannya pada Piala Eropa mendatang yang digelar di kandang sendiri.

"Ini bukan waktunya beristirahat," tegas Kane. "Saya terus membaik dari tahun ke tahun. Selama saya merasa seperti ini, mengapa saya harus membatasi diri? Saya ingin mencetak 100 gol untuk Inggris secepat mungkin."

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Penyerang Bayern Munich itu juga memberi tantangan kepada para calon pemimpin di skuad. "Jude [Bellingham] dan Dec [Rice] sudah mencatatkan lebih dari 60 penampilan, padahal mereka masih sangat muda," tambahnya. "Jadi, saya akan berusaha memberi mereka angka yang sulit dikejar! Sebelum kita menyadarinya, Piala Eropa di kandang sendiri sudah tiba. Saat itu, saya mungkin sudah mencatatkan 140 penampilan, lalu kita akan membicarakan 150. Ketakutan terbesar saya adalah mengakhiri karier dan merasa seharusnya saya bisa berbuat sedikit lebih banyak. Saya punya ambisi untuk menjadi yang terbaik. Saya hanya tidak menunjukkannya dengan cara yang suka pamer."

Laga melawan Kroasia yang akan memecahkan rekor menanti

Kane akan mengukir namanya dalam sejarah saat Inggris menghadapi Kroasia di Nations League pada Kamis malam. Penampilannya yang ke-126 akan secara resmi mengukuhkan statusnya sebagai pemain dengan penampilan terbanyak untuk Inggris.

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Di luar pencapaian bersejarah itu, peringatan keras Tuchel menandakan perubahan yang jelas dalam kebijakan pemilihan pemain. Dengan ketatnya persaingan memperebutkan tempat, para pemain bintang yang sudah mapan harus mempertimbangkan baik-baik risiko melewatkan pemusatan latihan tim nasional, sementara sang pelatih berupaya membangun skuad yang sepenuhnya berkomitmen membela Inggris.