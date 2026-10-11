"Apa kita sekarang mau membahas bersama semua peluang gol yang kami miliki?", tanya direktur olahraga Max Eberl saat menganalisis pertandingan liar ini di mixed zone. Itu akan menjadi malam yang panjang. Namun bahkan sebelum salah satu reporter yang hadir sempat menyetujuinya, Eberl membatalkan prosedur itu dan hanya menyatakan: "Saya bukan penggemar berat expected goals. Tapi saya membaca, kami punya lima koma sekian. Kalau begitu, Anda bisa saja menciptakan sebanyak mungkin peluang gol, kalau tidak memaksimalkannya."

FC Bayern tentu juga terpeleset melawan FC Augsburg karena Manuel Neuer. Kesalahan fatalnya berujung pada gol 0-1 setelah delapan detik, gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Saat Rodrigo Ribeiro membuat skor sementara menjadi 1-2, Neuer kembali tampil kurang beruntung, sama seperti seluruh lini belakang. Namun di atas segalanya, Munich gagal menang atas Augsburg karena penyelesaian akhir mereka yang buruk.

FC Bayern mencatatkan nilai xG sebesar 5,13 gol yang diharapkan saat melawan Augsburg. Itu menjadi angka terbaik dengan selisih besar dalam musim FC Bayern yang memang masih muda, tetapi juga sudah kaya pesta gol. Saat menang 7-0 atas Union Berlin tepat sebelum jeda internasional, tim Munich misalnya "hanya" mencapai 3,71.

Menurut portal data Statmuse , angka melawan Augsburg itu bahkan menjadi yang kedelapan tertinggi bagi FC Bayern di Bundesliga sejak pencatatan data dimulai pada musim 2021/22. Rekor xG dalam periode itu, menurut data tersebut, berasal dari kemenangan 8-1 atas FSV Mainz 05 pada 2024 dan berada di angka 6,57. Dalam semua tujuh pertandingan dengan nilai xG lebih tinggi daripada yang kini dicatatkan melawan Augsburg, tim Munich setidaknya mencetak empat gol.

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Luis Diaz dan Serge Gnabry masing-masing mencetak dua gol offside

Selain itu, jangan lupa: dalam nilai xG 5,13 yang kini dibukukan di Augsburg, total empat gol Luis Diaz dan Serge Gnabry yang dianulir karena offside (masing-masing dua) sama sekali tidak dihitung. Jika tidak, tim Munich mungkin sudah mencatatkan rekor baru. Tiga dari empat gol yang dianulir itu juga tak terbantahkan. Namun gol pertama Luis Diaz - tendangan salto yang spektakuler - seharusnya memang harus dihitung, bukan hanya menurut pandangan Eberl.

Josip Stanisic memang berada dalam posisi offside sebelumnya, tetapi gol itu kemudian lahir dari situasi permainan yang baru. Wasit Sven Jablonski awalnya mengesahkan gol tersebut, tetapi setelah intervensi VAR ia menganulirnya. "Sangat bagus VAR digunakan. Kalau tidak, kami akan kalah 6-2", kata Robin Fellhauer dari Augsburg sambil tersenyum tipis, namun pada dasarnya mengkritisi VAR.

Meski Diaz dua kali memasukkan bola ke gawang, menurut statistik resmi ia secara ganjil pada akhirnya menutup pertandingan dengan nol tembakan dan, akibatnya, juga nilai xG 0. Secara umum, karena itu bisa dicatat semacam kemajuan darinya. Dalam pekan-pekan sebelum jeda internasional, Diaz berulang kali membuang peluang emas; kali ini ia mencatatkan rasio konversi 100 persen. Sekarang tinggal bagaimana itu terjadi sesuai aturan, atau wasit ikut mendukung.

Betapa Diaz sangat mendambakan sebuah momen keberhasilan terlihat dari selebrasinya yang lepas setelah gol dugaan 1-1 yang pada akhirnya dianulir. "Itu pasti akan sangat baik untuknya kalau gol itu dihitung", kata Eberl, yang secara keseluruhan melihat Diaz "benar-benar sedang menanjak" setelah jeda pemulihannya selama jeda internasional (ia melewatkan laga bersama Kolombia).

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Harry Kane berubah menjadi pembuang peluang saat menghadapi FC Augsburg

Dalam urusan penyelesaian peluang, di Augsburg justru Harry Kane yang tampil negatif secara mengejutkan. Penyerang Inggris yang sebelum dan selama jeda internasional, dan sebenarnya hampir selalu sangat tajam itu, tiba-tiba tampil bak pembuang peluang, seolah mengambil alih peran Diaz. Kane menyia-nyiakan tiga peluang besar dan gagal memaksimalkan delapan tembakan, dengan yang paling berbahaya membentur mistar sesaat sebelum jeda. Kane sendiri mencatatkan nilai xG 1,55.

Jumlah tembakan terbanyak kedua (enam) dicatatkan Ismael Saibari. Setidaknya ia mencetak gol penyama sementara 1-1, sementara Nathaniel Brown mencetak gol 2-2 pada akhir laga (keduanya lewat assist Kane). Secara keseluruhan, tim Munich melepaskan 30 tembakan melawan Augsburg.

Melimpahnya peluang gol yang diciptakan itu, menurut Eberl, juga menjadi perbedaan besar dengan hasil tersandung pertama musim ini, yakni 0-0 melawan FC Schalke 04 pada pekan ke-2. "Berbeda dengan saat melawan Schalke, kami menemukan jauh lebih banyak solusi", kata direktur olahraga itu. Saat itu, tim Munich hanya mencatatkan nilai xG 1,94.

Sementara itu, Kimmich tidak hanya mengaitkan banyaknya peluang gol dengan kekuatan ofensif FC Bayern. "Secara umum saya benar-benar terkejut kami bisa mendapatkan begitu banyak peluang gol", katanya. "Sejujurnya saya merasa Augsburg tidak bertahan dengan luar biasa baik."

FC Bayern: Nilai xG dalam pertandingan-pertandingan musim ini sejauh ini