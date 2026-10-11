"Mau kita bahas satu per satu semua peluang mencetak gol yang kami dapat?", tanya direktur olahraga Max Eberl saat menganalisis pertandingan sengit ini di mixed zone. Pembahasannya bisa berlangsung panjang. Namun, sebelum seorang pun wartawan yang hadir sempat menyetujui usul itu, Eberl membatalkannya dan hanya mengatakan: "Saya bukan penggemar berat expected goals. Tapi saya membaca angka kami lima koma sekian. Sebanyak apa pun peluang yang kamu ciptakan, percuma kalau tidak dimanfaatkan."

FC Bayern gagal menang melawan FC Augsburg, tentu saja salah satunya karena Manuel Neuer. Kesalahan fatalnya berujung pada skor 0:1 setelah delapan detik, gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Saat Rodrigo Ribeiro membawa Augsburg unggul sementara 1:2, Neuer kembali gagal mengantisipasi situasi dengan baik, begitu pula seluruh lini belakang. Namun, penyebab utama kegagalan tim asal Munich melawan Augsburg adalah penyelesaian peluang mereka yang buruk.

FC Bayern mencatatkan nilai xG sebesar 5,13 gol yang diharapkan saat menghadapi Augsburg. Angka itu menjadi yang tertinggi dengan selisih jauh pada musim FC Bayern yang memang masih muda, tetapi sudah diwarnai sejumlah kemenangan dengan banyak gol. Misalnya, saat menang 7:0 atas Union Berlin tepat sebelum jeda internasional, tim asal Munich "hanya" mencatatkan 3,71.

Menurut portal data Statmuse , angka melawan Augsburg itu bahkan merupakan yang tertinggi kedelapan bagi FC Bayern di Bundesliga sejak pendataan dimulai pada musim 2021/22. Rekor xG dalam periode tersebut berasal dari kemenangan 8:1 atas FSV Mainz 05 pada 2024, yakni 6,57. Dalam ketujuh pertandingan dengan nilai xG lebih tinggi daripada yang dicatatkan saat melawan Augsburg, tim asal Munich selalu mencetak setidaknya empat gol.

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Luis Diaz dan Serge Gnabry masing-masing mencetak dua gol yang dianulir karena offside

Perlu diingat pula bahwa nilai xG 5,13 yang dicatatkan di Augsburg kali ini sama sekali tidak mencakup empat gol Luis Diaz dan Serge Gnabry yang dianulir karena offside, masing-masing dua gol. Jika gol-gol itu dihitung, tim asal Munich kemungkinan akan mencetak rekor baru. Tiga dari empat keputusan untuk menganulir gol tersebut memang tidak diperdebatkan. Namun, gol pertama Luis Diaz, sebuah tendangan salto yang spektakuler, seharusnya disahkan, dan bukan hanya Eberl yang berpendapat demikian.

Josip Stanisic memang berada dalam posisi offside sebelumnya, tetapi gol itu kemudian tercipta dari situasi permainan yang baru. Wasit Sven Jablonski awalnya mengesahkan gol tersebut, lalu membatalkannya setelah intervensi VAR. "Bagus sekali VAR digunakan. Kalau tidak, kami akan kalah 6:2," kata Robin Fellhauer dari Augsburg sambil tersenyum penuh arti, meski secara umum ia mengkritik VAR.

Meski dua kali memasukkan bola ke gawang, Diaz justru mengakhiri pertandingan dengan nol tembakan menurut statistik resmi dan, karena itu, nilai xG-nya juga 0. Dalam hal ini, bisa dibilang ada semacam kemajuan darinya. Pada pekan-pekan sebelum jeda internasional, Diaz berkali-kali menyia-nyiakan peluang emas. Kali ini, tingkat keberhasilannya mencapai 100 persen. Sekarang, ia hanya perlu melakukannya sesuai aturan, atau wasit mengesahkan golnya.

Betapa Diaz mendambakan keberhasilan terlihat dari selebrasinya yang begitu lepas setelah gol yang ia kira menyamakan kedudukan menjadi 1:1, tetapi akhirnya dianulir. "Akan sangat baik baginya jika gol itu disahkan," kata Eberl. Menurutnya, setelah beristirahat selama jeda internasional karena tidak mengikuti pertandingan bersama Kolombia, kondisi Diaz secara keseluruhan "jelas semakin membaik".

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Harry Kane gagal memanfaatkan peluang demi peluang melawan FC Augsburg

Dalam urusan memanfaatkan peluang di Augsburg, justru Harry Kane yang secara mengejutkan paling mengecewakan. Penyerang asal Inggris yang begitu tajam sebelum dan selama jeda internasional, bahkan nyaris setiap saat, tiba-tiba tampak seperti pemain lain dan gagal memanfaatkan peluang demi peluang. Bisa dibilang, ia mengambil alih peran Diaz. Kane menyia-nyiakan tiga peluang emas dan gagal mencetak gol dari delapan tembakan. Peluangnya yang paling berbahaya membentur mistar sesaat sebelum jeda. Kane seorang diri mencatatkan nilai xG 1,55.

Ismael Saibari mencatatkan tembakan terbanyak kedua, yakni enam. Setidaknya ia mencetak gol penyeimbang sementara menjadi 1:1, sementara Nathaniel Brown mencetak gol penyeimbang menjadi 2:2 menjelang akhir pertandingan. Keduanya memanfaatkan umpan Kane. Secara keseluruhan, tim asal Munich melepaskan 30 tembakan melawan Augsburg.

Bagi Eberl, banyaknya peluang mencetak gol yang diciptakan itu juga menjadi perbedaan besar dibandingkan kegagalan pertama mereka meraih kemenangan musim ini, yakni hasil 0:0 melawan FC Schalke 04 pada pekan kedua. "Tidak seperti di Schalke, kami menemukan jauh lebih banyak solusi," kata sang direktur olahraga. Kala itu, tim asal Munich hanya mencatatkan nilai xG 1,94.

Sementara itu, Kimmich menilai banyaknya peluang mencetak gol tersebut bukan semata-mata berkat kekuatan serangan FC Bayern. "Sejujurnya, saya terkejut kami bisa mendapatkan begitu banyak peluang mencetak gol," katanya. "Terus terang, menurut saya Augsburg tidak bertahan dengan sangat baik."

FC Bayern: Nilai xG dalam pertandingan musim ini