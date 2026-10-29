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Harry Kane mengungkapkan rencananya untuk memberikan hadiah istimewa kepada rekan-rekannya di Bayern Munich dan timnas Inggris setelah meraih Ballon d'Or yang bersejarah di London. Penyerang berusia 33 tahun itu menjalani tahun 2026 yang luar biasa, mencetak total 73 gol untuk klub dan timnas hingga meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola.

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Menggapai puncak

Kane meraih Ballon d'Or pertamanya pada Senin malam, mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal untuk memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Pemain berusia 33 tahun itu menerima penghargaan di kota asalnya, London, tempat ia menyampaikan pidato penerimaan yang penuh rasa terima kasih sebelum merayakannya di sebuah kelab malam eksklusif di Soho.

Pengakuan itu menyusul kiprah luar biasa penyerang produktif tersebut sepanjang 2026. Kane mencetak 61 gol hanya dalam 51 penampilan di semua kompetisi untuk Bayern Munich, serta menambah 12 gol bagi Inggris.

Jam tangan dan hadiah

Setelah meraih penghargaan tersebut, Kane memastikan ia akan berbagi kesuksesan dengan para pemain yang membantunya mencapai puncak. Mengenakan jam tangan Rolex Daytona yang sangat langka dan bernilai hampir £1 juta saat seremoni, sang penyerang mengakui rekan-rekan setimnya sudah mengharapkan hadiah mewah.

Berbicara kepada media Jerman BILD, Kane mengungkapkan niatnya membelikan hadiah bagi rekan-rekannya di klub dan timnas.

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"Beberapa rekan meminta jam tangan atau semacamnya, jadi saya harus menyiapkan sesuatu yang bagus untuk mereka, baik di Bayern maupun bersama Inggris," ungkapnya. "Saya akan memikirkannya dan memastikan semua orang mendapat hadiah yang bagus."

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Akankah Harry menyandang gelar Sir?

Kane menjadi pemenang Ballon d'Or keenam asal Inggris, bergabung dengan kelompok elite yang mencakup Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan, dan Michael Owen. Pencapaiannya yang tak tertandingi telah memicu pembahasan di Downing Street mengenai kemungkinan pemberian gelar kesatria, melengkapi gelar MBE yang diterimanya pada 2019.

Ketika ditanya oleh BILD tentang kemungkinan mendapat gelar kesatria, Kane menyambut gagasan itu tanpa terlalu larut dalam harapan.

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"Saya tentu tidak akan menolaknya. Saya sangat menghargainya," katanya. "Jika itu terjadi, rasanya akan luar biasa dan menjadi sesuatu yang sangat saya banggakan. Namun, saya tidak ingin terlalu terbawa suasana saat ini."

Ketika ditanya bagaimana bunyi panggilan "Sir Harry Kane" menurutnya, andalan Bayern itu menambahkan: "Kedengarannya bagus, tetapi akan terasa agak aneh jika semua orang memanggil saya Sir. Jadi untuk sekarang, saya tetap Harry saja."

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Kembali ke Wembley untuk momen bersejarah

Kane bersiap menjalani malam penting pada 12 November ketika Inggris menjamu Kroasia di UEFA Nations League. Sang kapten diperkirakan akan mengarak trofi Ballon d'Or miliknya berkeliling Stadion Wembley sebelum sepak mula untuk merayakan pencapaian itu bersama para pendukung tuan rumah.

Di luar penghargaan yang baru diraihnya, pertandingan itu memiliki arti sejarah yang besar bagi sang penyerang. Saat ini Kane menyamai kiper legendaris Peter Shilton dengan 125 penampilan bersama Inggris. Jika turun ke lapangan, ia akan melampaui Shilton sebagai pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Inggris, melengkapi statusnya sebagai pencetak gol terbanyak timnas dengan keunggulan jauh atas pemain lain.