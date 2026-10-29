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Harry Kane mengungkapkan rencananya untuk memberikan hadiah istimewa kepada rekan-rekannya di Bayern Munich dan timnas Inggris setelah meraih Ballon d'Or bersejarah di London. Penyerang berusia 33 tahun itu menjalani tahun 2026 yang luar biasa dengan mencetak total 73 gol untuk klub dan timnas, hingga meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola.

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Mencapai puncak

Kane meraih Ballon d'Or pertamanya pada Senin malam setelah mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal untuk mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut. Pemain berusia 33 tahun itu menerima penghargaan di kota asalnya, London, sebelum menyampaikan pidato penerimaan yang penuh rasa terima kasih dan merayakannya di sebuah kelab malam eksklusif di Soho.

Penghargaan itu menyusul kiprah luar biasa penyerang produktif tersebut sepanjang 2026. Kane mencetak 61 gol hanya dalam 51 penampilan di semua kompetisi bersama Bayern Munich, serta menambah 12 gol bagi timnas Inggris.

Jam tangan dan hadiah

Setelah meraih penghargaan tersebut, Kane memastikan ia akan berbagi kebahagiaan dengan para pemain yang membantunya mencapai puncak. Mengenakan Rolex Daytona yang sangat langka dan bernilai hampir £1 juta dalam acara penganugerahan, sang striker mengakui rekan-rekan setimnya sudah mengharapkan hadiah mewah.

Berbicara kepada media Jerman BILD, Kane mengungkapkan niatnya membelikan hadiah bagi rekan-rekannya di klub dan timnas.

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“Beberapa rekan meminta jam tangan atau semacamnya, jadi saya harus memikirkan sesuatu yang bagus untuk mereka, baik di Bayern maupun di timnas Inggris,” ungkapnya. “Saya akan mencari tahu dan memastikan semuanya mendapat hadiah yang bagus.”

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Akankah Harry bergelar Sir?

Kane menjadi pemain Inggris keenam yang memenangi Ballon d'Or, bergabung dengan kelompok elite yang mencakup Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan, dan Michael Owen. Pencapaiannya yang tak tertandingi telah memicu pembahasan di Downing Street mengenai kemungkinan penganugerahan gelar kesatria, melengkapi gelar MBE yang diterimanya pada 2019.

Ketika ditanya oleh BILD tentang kemungkinan mendapat gelar kesatria, Kane menyambut gagasan itu tanpa terbawa suasana.

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“Saya tentu tidak akan menolaknya, saya sangat menghargainya,” katanya. “Jika itu terjadi, rasanya akan luar biasa dan menjadi sesuatu yang sangat saya banggakan. Namun, saya tidak ingin terlalu terbawa suasana sekarang.”

Ketika ditanya bagaimana menurutnya sebutan “Sir Harry Kane”, andalan Bayern itu menambahkan: “Kedengarannya bagus, tetapi akan terasa agak aneh jika semua orang memanggil saya Sir. Jadi, untuk sekarang, panggil saja saya Harry.”

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Kembali ke Wembley untuk mencetak sejarah

Kane bersiap menghadapi malam istimewa pada 12 November ketika Inggris menjamu Kroasia di UEFA Nations League. Sang kapten diperkirakan akan mengarak trofi Ballon d'Or miliknya di Stadion Wembley sebelum laga dimulai untuk merayakan pencapaian itu bersama para pendukung tuan rumah.

Di luar penghargaan yang baru diraihnya, pertandingan tersebut memiliki arti sejarah yang besar bagi sang striker. Saat ini, Kane menyamai kiper legendaris Peter Shilton dengan 125 penampilan bersama timnas Inggris. Jika turun ke lapangan, ia akan melampaui Shilton sebagai pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa bagi Inggris, melengkapi statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu dengan keunggulan jauh atas pemain lain.