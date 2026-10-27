Bintang Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, menjalani malam yang luar biasa di kota kelahirannya, London, setelah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or. Capaian ini menempatkannya di puncak karier sepak bolanya sekaligus memberikan dorongan moral besar bagi klub Bavaria tersebut dan Liga Jerman, dalam sebuah pencapaian yang telah lama dinanti di lingkungan raksasa Jerman itu.

Setelah acara berakhir, Kane menjadi pusat perhatian di depan gedung teater "Palladium" di ibu kota Inggris, saat ia mengangkat trofi Ballon d'Or di tengah kilatan kamera dan sorak-sorai perayaan, hanya beberapa mil dari kawasan Walthamstow yang menjadi saksi awal kariernya.

Kane berkata, dalam pernyataannya kepada jaringan "Sky Sport Jerman" pada pagi harinya: "Ini benar-benar terasa seperti mimpi, dan saya masih mencoba mencerna semua yang telah terjadi."

Pada usia 33 tahun, penyerang Bayern itu mencapai puncak kariernya hingga saat ini, di tengah pujian yang meluas, termasuk pesan dari Pangeran William dan sang istri, Kate, yang menyebutnya sebagai "pemain luar biasa".

Surat kabar Inggris "Daily Mail" menilai bahwa penobatan Kane merupakan kemenangan bagi seorang pemain yang mewujudkan makna profesionalisme, setelah ia mengerahkan segala kemampuannya untuk mengembangkan bakatnya, hingga akhirnya memetik buah dari kerja kerasnya.

Allianz Arena berhias emas, perayaan meluas hingga Munich

Gema pencapaian itu tidak hanya terbatas di Inggris, karena Allianz Arena di Munich turut menyala dengan warna emas untuk merayakan bintangnya, pemandangan yang juga terulang di gedung Empire State di New York.

Setelah malam penobatan, Kane merayakannya bersama teman-teman dan keluarganya di sebuah kelab malam di London, sebelum kembali ke Munich pada Selasa, untuk bersiap melanjutkan kewajibannya bersama Bayern.

Kane bersiap tampil di hadapan pendukung klub dalam laga melawan Magdeburg di ajang DFB Pokal, Rabu, kemudian Der Klassiker Jerman melawan Borussia Dortmund, Sabtu, di mana Bayern berniat merayakan pencapaian bintangnya di hadapan para pendukung mereka, dalam momen yang memiliki arti khusus bagi klub dan Liga Jerman.

Setelah 45 tahun, Ballon d'Or kembali ke Bayern

Dibutuhkan waktu 45 tahun sejak penobatan Karl-Heinz Rummenigge dengan penghargaan tersebut hingga pemain Bayern Munich lainnya mencapai puncak Ballon d'Or.

Pencapaian Kane datang pada tahun yang menyaksikan penyelenggaraan Piala Dunia, meski tim Bavaria itu tidak menjuarai Liga Champions Eropa, yang menegaskan kemampuan klub untuk menghadirkan pemain yang bersaing dalam perebutan penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola.

Rummenigge mengatakan bahwa penobatan Kane membuktikan jalan menuju Ballon d'Or masih melewati Bayern Munich dan Liga Jerman, sementara direktur olahraga Max Eberl menggambarkan klub sebagai "panggung bagi mereka yang berkelas dunia".