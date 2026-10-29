Setelah segala kehebohan seputar terpilihnya sebagai pemain terbaik dunia pada Senin di London, kembalinya Harry Kane ke Allianz Arena untuk duel DFB-Pokal melawan 1. FC Magdeburg terasa nyaris sedikit kurang meriah. Saat pemanasan dimulai, rekan-rekan setimnya membentuk barisan penyambutan bagi penyerang asal Inggris berusia 33 tahun itu di stadion yang kala itu masih setengah kosong. Setelahnya, lagu "Rock You Like a Hurricane" terdengar dari pengeras suara. Tepat ketika Kane berlari kecil kembali ke ruang ganti seusai pemanasan, tim produksi menayangkan pesan video singkat darinya.

Perayaan besar-besaran atas keberhasilan FC Bayern memiliki pemain terbaik dunia tampaknya baru akan digelar saat laga besar Bundesliga melawan Borussia Dortmund pada Sabtu. Laga itu memang lebih pantas menjadi panggungnya ketimbang pertandingan putaran kedua DFB-Pokal melawan tim divisi dua. Kane juga akan kembali bermain melawan BVB setelah duduk di bangku cadangan sepanjang laga kontra Magdeburg (dan posisinya diisi dengan baik oleh Isamel Saibari).

Tak lama sebelum tengah malam, Kane masih sempat berbicara panjang lebar di zona campuran tentang keberhasilannya meraih Ballon d'Or dan hal-hal yang menyertainya.

Harry Kane menyiapkan kejutan untuk rekan-rekan setimnya

Salah satunya adalah schnitzel emas yang, sesuai janji, ia terima dari Waldgasthof Buchenhain. Seperti diketahui, restoran di kawasan selatan pinggiran München itu mengirimkan satu schnitzel kepada Kane untuk setiap golnya dalam pertandingan resmi sejak kedatangannya. Untuk Ballon d'Or, ada versi khusus. Kane mengakui sambil tersenyum bahwa ia tidak memakannya: "Saya lebih menganggapnya sebagai trofi."

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Itu menjadi satu lagi kisah kecil dalam "pekan yang benar-benar gila" baginya. Kane mengatakan ia "masih berusaha mencerna semuanya". Menurutnya, berada di pusat perhatian seperti saat gala pada Senin atau ketika rekan-rekannya membentuk barisan penyambutan sebelum laga melawan Magdeburg terasa "agak aneh": "Biasanya saya tidak terlalu menikmati hal seperti itu. Ketika saya keluar untuk pemanasan dan semua orang berdiri di sana sambil bertepuk tangan, saya hampir merasa sedikit malu."

Kane kembali berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya atas peran mereka dalam keberhasilannya, tetapi tampaknya ia tidak akan berhenti sampai di situ. "Beberapa rekan meminta jam tangan atau semacamnya," ungkap Kane seraya menjanjikan kejutan. "Jadi, saya harus memikirkan sesuatu yang bagus untuk mereka, baik di Bayern maupun di tim nasional Inggris. Saya akan mengurusnya. Saya pasti akan menyiapkan hadiah yang bagus untuk masing-masing dari mereka."

IMAGO

FC Bayern: Harry Kane menjelaskan Instagram Story-nya

Sementara itu, di Inggris muncul perbincangan soal kemungkinan Kane dianugerahi gelar kesatria oleh Raja Charles dalam waktu dekat, yang akan memberinya hak untuk menyandang sebutan "Sir Harry Kane". "Saya tentu tidak akan menolaknya. Saya sangat menghargai hal itu. Jika itu terjadi, sungguh luar biasa dan saya akan sangat bangga. Namun, saya tidak ingin terlalu terbawa suasana sekarang."

Seusai terpilih sebagai pemain terbaik dunia, sebuah Instagram Story Kane sempat menarik perhatian. Di sana ia menulis: "Work hard in silence, let success be your noise." (Dalam bahasa Indonesia: "Bekerja keraslah dalam diam, biarkan kesuksesan berbicara untukmu.") Banyak pengamat menafsirkannya sebagai sindiran terhadap para pesaingnya dalam pemilihan pemain terbaik dunia, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe, yang secara aktif menyatakan sikap di depan publik berkali-kali menjelang pemilihan.

"Tidak, sama sekali tidak," tegas Kane. "Sejujurnya, itu kutipan yang saya sukai sepanjang hidup saya. Kutipan itu menegaskan apa yang saya lakukan serta cara saya memandang kerja keras, disiplin, dan dedikasi. Saya sering harus berlatih sendirian tanpa terlihat orang. Menurut saya, itu kutipan luar biasa yang bisa digunakan banyak anak laki-laki dan perempuan untuk membantu diri mereka sendiri."