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TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Harry! Harry! Harry!”: Harry Kane raih Ballon d’Or, jadi pria Inggris pertama dalam 25 tahun yang memenangkan penghargaan individu terbesar dalam sepak bola

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Harry Kane resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia setelah meraih Ballon d'Or 2026, sekaligus mengakhiri penantian 25 tahun sepak bola Inggris. Striker Bayern Munich itu mengungguli para pesaing elite untuk merebut Bola Emas setelah selama setahun menunjukkan dominasi mencetak gol yang belum pernah terjadi sebelumnya bersama klub dan tim nasional.

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Malam bersejarah bagi sepakbola Inggris

Penantiannya akhirnya berakhir bagi Inggris setelah Kane secara resmi diumumkan sebagai pemenang baru Ballon d'Or dalam sebuah seremoni bertabur bintang di London. Teriakan “Harry! Harry! Harry!” bergema di seluruh auditorium saat penyerang tajam itu naik ke panggung untuk menerima penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola. Dengan meraih penghargaan tersebut, Kane menjadi pemain Inggris pertama yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia sejak Michael Owen melakukannya pada 2001, sebuah tonggak penting dalam sejarah tim nasional.

Berbicara kepada hadirin di kota asalnya, Kane yang terharu mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pengakuan tersebut. “Saya hampir kehabisan kata-kata,” aku kapten Inggris itu dalam pidato penerimaannya. “Berada di sini, di London, membuatnya terasa lebih istimewa. Ini menjadi pertanda baik bagi saya malam ini. Terima kasih kepada semua yang memilih saya. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya pilihan tahun ini. Ada sejumlah pemain kelas dunia di ruangan ini malam ini. Selamat kepada semua pemenang dan nomine malam ini. Sungguh mengesankan melihat apa yang bisa dicapai dengan tekad dan kerja keras.”

Catatan luar biasa bersama klub dan tim nasional

Kemenangan Kane datang setelah musim individu yang benar-benar mencengangkan, ketika ia mengukuhkan statusnya sebagai penyelesai peluang paling tajam di dunia. Sepanjang musim 2025-26, penyerang itu mencetak 73 gol di seluruh kompetisi klub dan internasional. Konsistensinya di Jerman sungguh luar biasa; sejak bergabung dengan Bayern Munich pada 2023, Kane membukukan 156 gol hanya dalam 158 penampilan. Ketajaman itu membawanya ke urutan ketujuh dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Bayern Munich hanya dalam tiga musim.

Dominasinya tidak terbatas pada kompetisi domestik, tempat ia memuncaki daftar pencetak gol Bundesliga selama tiga tahun berturut-turut. Di panggung internasional, Kane membawa Inggris mencatatkan kiprah Piala Dunia terbaiknya sejak 1966, dengan meraih medali perunggu setelah memenangi pertandingan perebutan tempat ketiga. Sang kapten mengakhiri turnamen sebagai pencetak gol terbanyak kelima, membuktikan kemampuannya tampil saat taruhannya paling besar. Pencapaian itu juga membuatnya dinobatkan sebagai Penyerang Terbaik Pria pada awal malam tersebut, sebelum menerima penghargaan utama.


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Rahasia di balik kesuksesan

Saat mengenang keberhasilannya meraih dua penghargaan, Kane segera mengalihkan pujian kepada rekan-rekan setim dan keluarganya. “Terima kasih kepada semuanya. Pertama-tama, terima kasih kepada Ballon d'Or dan France Football,” katanya saat menerima Trofi Gerd Muller. “Tahun lalu sungguh luar biasa bagi saya, sesuatu yang sangat saya banggakan. Tanpa diragukan lagi, itu musim terbaik saya. Mencetak gol sebanyak ini adalah hasil kerja seluruh tim. Saya dikelilingi tim hebat yang membuat saya tetap rendah hati dan berpijak pada kenyataan. Istri saya, Kate, kita menjalani ini bersama. Saya tahu semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpamu.”

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Keberhasilan pemain berusia 33 tahun itu menjadi bukti perkembangannya sejak meninggalkan Premier League. Meski menjadi pencetak gol terbanyak di antara seluruh pemain klub Eropa pada musim 2025-26, permainannya kini mencakup jauh lebih banyak daripada sekadar penyelesaian akhir. Para juri, yang diminta mengutamakan musim kompetisi terbaru, jelas menilai kontribusi gabungannya untuk Bayern Munich dan Inggris tidak tertandingi. Di tengah perayaan yang berlanjut, Kane kini berdiri sendirian di puncak sepakbola setelah akhirnya meraih penghargaan individu yang sejak lama tampak akan menjadi miliknya.

Apresiasi untuk orang-orang yang mendukung sang bintang

Andalan Inggris itu segera berbagi pujian dengan orang-orang yang mendukungnya sepanjang perjalanan dari akademi Tottenham hingga ke puncak dunia. Ia berbicara dengan hangat tentang rekan-rekan setimnya, seraya mengatakan, “Mencetak gol sebanyak ini adalah hasil kerja seluruh tim. Saya dikelilingi tim hebat yang membuat saya tetap rendah hati dan berpijak pada kenyataan. Istri saya, Kate, kita menjalani ini bersama. Saya tahu semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpamu.”

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Dalam momen mengharukan lainnya, Kane berbicara kepada orang tua dan anak-anaknya, mengakui pengorbanan keluarganya selama puluhan tahun. Ia menyampaikan pesan ringan kepada anak-anaknya: “Anak-anakku yang menonton di rumah, ini sudah lewat jam tidur kalian!”

Penyerang itu melanjutkan penghormatannya yang emosional dengan mengatakan: “Terima kasih banyak. Saya tahu betapa besar dukungan yang kalian berikan kepada saya. Kita semua merasakan emosi ini bersama. Saya tahu betapa besar bantuan kalian di luar lapangan, yang memungkinkan saya tampil dan memberikan yang terbaik di lapangan. Saudara laki-laki saya, Charlie, rasanya belum lama kita menendang bola di halaman. Bermain sepakbola, benar-benar tergila-gila pada sepakbola. Saya tahu kamu bilang kemampuan sepakbola saya berasal darimu, jadi terima kasih untuk itu.”

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Ia menyimpulkan: “Ibu dan ayah, sungguh sebuah momen. Selama bertahun-tahun, pengorbanan dan dukungan yang kalian berikan kepada saya. Mengantar saya ke latihan, datang menonton saya bermain. Di mana pun itu, bahkan hingga hari ini, kalian selalu ada. Semua sifat yang kalian tanamkan kepada saya memungkinkan saya meraih kesuksesan dan berada di sini malam ini.”

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”