Sang legenda Zinedine Zidane semakin dekat untuk mengambil alih kepemimpinan teknis timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps, setelah sejumlah laporan media mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Prancis bersiap mengumumkan secara resmi penunjukannya sebagai pelatih "Les Bleus" dalam beberapa hari mendatang.

Menurut surat kabar "L'Equipe", Federasi Prancis menetapkan hari Selasa mendatang sebagai waktu yang diperkirakan untuk mengumumkan dimulainya era Zidane, setelah berbulan-bulan konsultasi dan koordinasi antara kedua belah pihak, dengan sang juara dunia 1998 akan memimpin timnas melalui kontrak berdurasi empat tahun.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, telah menggelar serangkaian pertemuan dengan Zidane selama periode belakangan ini, guna memberikan sentuhan akhir pada proyek olahraga tersebut, di samping membahas pembentukan tim kepelatihan yang baru.

Federasi Prancis sebelumnya berharap dapat menyelenggarakan acara khusus untuk menghormati Didier Deschamps setelah berakhirnya perjalanan kariernya yang membentang selama 14 tahun bersama timnas, namun pelatih senior itu tidak menunjukkan keinginan untuk mengadakan penghormatan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam laporan itu.

Deschamps mengakhiri perjalanan panjangnya bersama timnas Prancis dengan menempati peringkat keempat di Piala Dunia 2026, yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Kapan penampilan perdana Zizou bersama Les Bleus?

Pengumuman resmi tersebut diperkirakan akan diikuti dengan konferensi pers untuk memperkenalkan Zidane, meski kemungkinan akan digelar pada waktu berikutnya, sementara kantor Federasi Prancis tengah menjalani persiapan intensif untuk memberikan sentuhan akhir pada acara pengumuman itu.

"L'Equipe" menyebutkan bahwa bulan Agustus akan menyaksikan penyelesaian pembentukan tim kepelatihan yang baru, yang akan mengalami perubahan luas dibandingkan dengan staf sebelumnya, dengan sebagian anggota akan memulai tugasnya pada awal September.

Zidane akan memulai perjalanannya bersama timnas Prancis pada periode jeda internasional mendatang, karena "Les Bleus" akan menghadapi 4 pertandingan di turnamen UEFA Nations League, melawan Turki pada 25 September, Belgia pada 28 di bulan yang sama, lalu Italia pada 2 Oktober, sebelum kembali menghadapi Belgia pada 5 Oktober.

Zidane bersiap menjalani pengalaman kepelatihan pertamanya bersama salah satu timnas, setelah meraih sejumlah kesuksesan mencolok sepanjang perjalanan kariernya bersama Real Madrid, yang menyaksikannya menjuarai banyak gelar, terutama Liga Champions Eropa dalam 3 kesempatan berturut-turut.

Meski menerima sejumlah tawaran setelah berakhirnya periode kedua kepemimpinannya bersama Real Madrid pada 2021, ia menolak semua tawaran tersebut demi menunggu penunjukannya sebagai pelatih timnas Prancis.

Baca juga:

Susunan pemain ideal Piala Dunia.. kejutan dari Afrika dan absen-absen yang memicu kontroversi