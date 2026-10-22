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Sergen Yalcin resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru tim nasional Turki dengan kontrak empat tahun. Mantan gelandang itu menggantikan Vincenzo Montella dan menyebut hari pengangkatannya sebagai hari terpenting dalam kariernya.

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Yalcin resmi melatih Turki dengan kontrak empat tahun

Federasi Sepak Bola Turki (TFF) secara resmi memperkenalkan Sergen Yalcin sebagai pelatih kepala baru tim nasional Turki di Riva Hasan Dogan National Teams Camp and Training Facilities. Yalcin menandatangani kontrak empat tahun dalam upacara resmi yang digelar di Orhan Saka Conference Hall.

Presiden TFF Ibrahim Ethem Haciosmanoglu memimpin acara perkenalan tersebut, yang menandai kembalinya pelatih lokal untuk memimpin Turki setelah lima tahun.

Yalcin menggantikan pelatih asal Italia, Vincenzo Montella, setelah sang pelatih dan federasi sepakat berpisah.

Presiden TFF tekankan tugas nasional dan persatuan

Berbicara dalam upacara penandatanganan, Presiden TFF Haciosmanoglu menegaskan bahwa kebanggaan nasional, bukan negosiasi finansial, menjadi dasar penunjukan tersebut. "Hari ini, setelah lima tahun, kami kembali merasakan kegembiraan dan kebanggaan karena memercayakan tim nasional kami kepada pelatih kepala asal Turki," kata Haciosmanoglu.

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"Keputusan pelatih kami untuk tidak mengutamakan urusan finansial saat menerima tugas ini merupakan bukti penting dedikasinya kepada tim nasional kami."

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"Sergen Yalcin adalah salah satu sosok paling berharga yang dihasilkan sepak bola Turki... Kami percaya bahwa persatuan membawa kekuatan," tambah presiden TFF tersebut.

Yalcin sebut penunjukannya sebagai 'hari terpenting dalam karier saya'

Yalcin, yang berkali-kali membela Turki selama kariernya sebagai pemain, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran pengurus TFF karena memercayakan pembangunan kembali tim nasional kepadanya. "Selama karier saya sebagai pemain, saya berkali-kali mengenakan seragam berlambang bulan sabit dan bintang dengan bangga," kenang Yalcin.

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"Hari ini adalah hari terpenting dalam karier saya. Kita berbicara tentang sesuatu yang lebih besar daripada kita semua."

"Saya berharap kami akan meraih banyak keberhasilan mulai sekarang... Kami benar-benar membutuhkan persatuan dan kebersamaan," ujar pelatih berusia 53 tahun itu.

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Era baru dimulai bagi Turki

Setelah menandatangani kontrak empat tahun, Yalcin dan staf pelatihnya akan segera memulai persiapan untuk pertandingan kompetitif Turki mendatang.

Presiden TFF Haciosmanoglu menyerahkan seragam tim nasional dengan nama Yalcin kepadanya seusai konferensi pers resmi yang menutup upacara tersebut.

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Yalcin kini akan memantau para pemain yang bermain di dalam dan luar negeri untuk menyusun skuad pertamanya.