Hari terakhir yang dramatis berakibat besar: Massimiliano Allegri langsung hengkang dari AC Milan

Massimiliano Allegri telah dipecat dari jabatannya sebagai pelatih AC Milan. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Direktur umum Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, dan direktur teknis Geoffrey Moncada juga mengundurkan diri efektif segera.

Musim ini berakhir secara dramatis bagi Milan pada hari Minggu. Mereka kalah 1-2 di kandang sendiri dari Cagliari, sementara pesaing mereka, Como dan AS Roma, berhasil meraih kemenangan.

Akibatnya, Milan tergelincir ke posisi kelima di Serie A. Hal ini berarti klub harus puas dengan tiket ke fase grup Liga Europa.

Prestasi tersebut telah memicu tindakan tegas di dalam klub. Allegri (58), yang baru menjabat musim panas lalu, pun hengkang, begitu pula direktur umum, direktur olahraga, dan direktur teknis.

Allegri sedang menjalani masa jabatannya yang kedua di San Siro. Sebelumnya, ia pernah menjadi pelatih di sana dari 2010 hingga awal 2014.

Musim ini, Milan tidak berpartisipasi di kompetisi Eropa karena finis di peringkat kedelapan musim lalu. Di Coppa Italia, klub ini tersingkir di babak 16 besar oleh Lazio pada Desember lalu, dan di liga, Milan hanya mampu finis di peringkat kelima.

Awal bulan ini sudah diketahui bahwa Allegri akan mempertimbangkan secara serius untuk hengkang dari Milan pada akhir musim. Hal ini terjadi setelah perselisihan antara dirinya dan penasihat klub, Zlatan Ibrahimovic.