Hari terakhir: Reaksi pertama Carrick setelah tiba di latihan Manchester United

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Apa yang dilakukan pelatih asal Inggris itu?

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Para pemegang kekuasaan di Manchester United berkumpul hari Rabu ini dalam sebuah pertemuan puncak di Monako, sementara pelatih Michael Carrick terus datang untuk bekerja meski masa depannya tampak suram.

Manchester United diperkirakan akan mengumumkan pemecatan Carrick hari ini, akibat merosotnya hasil pertandingan, serta menunjuk pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino, direktur teknik timnas Amerika Serikat, sebagai penggantinya.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" menyebutkan bahwa Carrick, pelatih Manchester United yang berusia 45 tahun itu, terlihat mengacungkan jempol kepada para fotografer saat tiba di lapangan latihan klub, Carrington, pada Rabu pagi ini.

Sementara itu, CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox dijadwalkan bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe di Monako untuk menentukan nasib Carrick.

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Jika Manchester United memutuskan memecat Carrick, maka total kompensasi yang dibayarkan kepada staf kepelatihan dan manajerial selama tiga tahun terakhir di bawah kepemilikan Ratcliffe dan Ineos akan meningkat menjadi hampir 30 juta pounds, sementara pembelian kontrak Pochettino dengan timnas Amerika Serikat akan menambah beban kas klub sebesar 7 juta pounds.

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Berrada dan Wilcox terbang kemarin ke Prancis selatan untuk menghadiri pertemuan puncak yang dijadwalkan bagi para pejabat perusahaan Ineos, dan Berrada serta Wilcox akan menyampaikan rekomendasi mereka kepada Ratcliffe hari ini. Segala tanda menunjukkan bahwa Carrick akan membayar mahal akibat merosotnya timnya yang mengkhawatirkan ke zona degradasi Liga Primer Inggris.

Adapun Carrick, ia tengah menjalani kondisi ketidakpastian di Manchester. Ia terlihat meninggalkan lapangan latihan United kemarin, Selasa, bersama putranya Jacey yang berusia 16 tahun, seorang pemain muda di klub, setelah ia memimpin sekelompok kecil pemain dalam latihan selama jeda internasional.

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Sumber-sumber di klub menegaskan kepada surat kabar Inggris itu bahwa belum tercapai keputusan final, dan kedua co-chairman Joel dan Avram Glazer masih harus menyetujui pemecatan tersebut.

Dipahami bahwa manajemen Old Trafford ingin memberitahukan keputusan mereka kepada Carrick secara langsung, sehingga mungkin tidak akan ada konfirmasi resmi dari klub hingga hari Kamis.