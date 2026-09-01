Sementara di balik layar juga masih beredar gangguan dan laporan sensasional tentang perpisahan yang kabarnya akan terjadi pada September, direktur olahraga Markus Krösche di Eintracht Frankfurt masih menghadapi pekerjaan berat pada hari terakhir periode transfer musim panas untuk melengkapi skuad dan menyeimbangkan neraca lewat penjualan pemain.

Dalam hal ini, penjualan Hugo Larsson yang akan segera terwujud datang pada saat yang tepat. Gelandang tengah itu sudah berada di London pada akhir pekan untuk bernegosiasi soal kepindahan ke Premier League dengan izin dari Eintracht. FC Fulham kini disebut akan menjadi klub tujuannya, dengan nilai transfer diperkirakan berada di kisaran €22 juta hingga €25 juta. Namun, skema pinjaman dengan kewajiban membeli juga disebut memungkinkan.

Namun, masa depan Jean-Matteo Bahoya masih belum jelas. Soal kepindahan pemain ofensif itu ke Hull City dengan nilai sekitar €18 juta, setidaknya kedua klub sudah mencapai kesepakatan, tetapi Bahoya sendiri menolak hengkang ke tim promosi Premier League tersebut. Masih menjadi tanda tanya apakah akan ada perkembangan terkait Bahoya dan juga Fares Chaibi. Newcastle United dan Crystal Palace disebut meminati pemain berusia 23 tahun itu.

Sementara itu, kepergian kilat Ritsu Doan yang sejatinya sudah masuk dalam rencana pasti justru batal. Pemain Jepang itu bahkan disebut sudah menjalani tes medis di Al-Ittihad dan sempat mendapat lampu hijau dari Eintracht untuk transfer senilai €17 juta tersebut. "Karena alasan pribadi dan keluarga", demikian ditulis kicker, Doan pada akhirnya memutuskan menolak pindah ke Arab Saudi.

Eintracht Frankfurt kabarnya sedang menggarap dua transfer kejutan

Meski begitu, berkat kepergian Larsson dan transfer Niels Nkounkou yang akan segera rampung, dana tampaknya masih bisa tersedia untuk mengamankan satu atau dua transfer kejutan di sisi pemain masuk. Di satu sisi, Joselu, sosok yang dulu sempat menjadi momok Bayern saat membela Real Madrid dan kini berstatus tanpa klub, disebut masuk dalam daftar Krösche.

Di sisi lain, SGE kabarnya sedang bekerja keras di balik layar untuk memulangkan Arnaud Kalimuendo dengan status pinjaman sekali lagi. Penyerang itu tampil sangat meyakinkan selama setengah musim di Frankfurt pada paruh kedua musim lalu, tetapi klub asal Hessen tersebut tidak mampu menebus opsi beli senilai €27 juta. Karena itu, Kalimuendo, yang mencetak enam gol dalam 19 pertandingan kompetitif, kembali ke Nottingham Forest.

Namun, di sana ia kembali tidak masuk dalam rencana, termasuk di bawah pelatih baru Oliver Glasner. Dalam hasil imbang 2-2 melawan Liverpool akhir pekan lalu, ia bahkan tidak masuk skuad, sementara pada laga pembuka ia dimainkan sebagai pemain pengganti sesaat sebelum laga usai dalam kekalahan 0-1 dari Leeds United.

Nottingham paling menginginkan penjualan permanen untuk Kalimuendo. Baru pada musim panas 2025, pemain 24 tahun itu dihargai €30 juta oleh klub Inggris tersebut, yang mereka bayarkan kepada Stade Rennes. Namun, Eintracht sama sekali tidak mampu menebusnya.