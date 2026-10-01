"Saya mengatakan kepada para pemain sebelum pertandingan: Saya sudah melatih beberapa pertandingan dalam hidup saya - dan saya belum pernah melihat pertandingan yang buruk ketika gegenpressing berjalan luar biasa. Dan gegenpressing hari ini berjalan luar biasa," puji Klopp seusai peluit akhir pada Kamis malam di ZDF terhadap perilaku para pemainnya saat bekerja tanpa bola.

"Kami tidak ingin terlalu berlebihan sekarang, tetapi kami menjalani fase awal yang sangat bagus, seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi dari hasil merebut bola ... Umpan-umpan yang kami mainkan sungguh gila," lanjut Klopp. Dalam penampilan dominan tim DFB selama lebih dari 90 menit, butuh hingga menit ke-39 akibat banyaknya peluang yang terbuang sebelum gelandang Tom Bischof memecah kebuntuan dan mencetak gol pembuka.

"Seluruh penempatan posisi di kotak penalti sungguh luar biasa. Itulah intinya, bahwa kami punya keberanian," tegas Klopp soal proses gol 1:0 tersebut dan ia kemudian menjelaskan tentang gegenpressing yang begitu menentukan bagi gaya bermainnya dan bekerja sangat baik melawan Serbia: "Kami bisa mengambil semua kebebasan, semua keberanian, setiap risiko, jika kami bersama-sama merebut kembali bola." Sementara itu, bintang Bayern Bischof bergurau ketika menyinggung selebrasi gol pertamanya untuk Jerman pada laga internasional keduanya: "Lutut saya sudah sakit karena selebrasi meluncur dengan lutut. Tapi saya akan menerimanya, itu adalah perasaan yang tak terlukiskan."

Apa kata Jürgen Klopp soal penampilan lini belakang tim DFB melawan Serbia?

Klopp juga menyoroti penampilan lini pertahanan yang dikomandoi dua bek tengah Waldemar Anton dan Malick Thiaw: "Lini terakhir bertahan ke depan dengan sangat baik. Saat tanpa bola itu luar biasa dan dengan bola kami memainkan sepak bola yang indah," kata pria 59 tahun itu.

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Florian Wirtz yang tampil luar biasa, yang mengawali gol pembuka, mencetak gol untuk memastikan skor akhir 2:0 setelah lebih dari satu jam lewat aksi yang sangat indah dan dengan itu memastikan kemenangan pertama di bawah Klopp. "Kalau Anda bertahan dengan kompak, maka Anda bisa menurunkan para pesepak bola. Perpaduan antara sepak bola dan sikap hari ini sangat top. Itu harus menjadi tolok ukur kami. Itulah yang kami inginkan," jelas pelatih baru DFB itu bahwa ke depannya ia akan mengukur anak asuhnya berdasarkan penampilan ini pada pertandingan ketiga masa jabatannya.

Meski sejauh ini lawan terlemah, Serbia disebutnya "tidak terlalu menguji" timnya "di area-area tertentu", aku Klopp, tetapi pada saat yang sama ia yakin: "Aksi-aksi ofensif kami dengan gegenpressing itu mungkin dilakukan melawan lawan mana pun."

Pada Minggu, tim DFB dipastikan akan kembali mendapat ujian lebih berat saat melakoni leg kedua di Yunani. Yunani, yang memenangi leg pertama di Augsburg akhir pekan lalu dengan skor 1:0, pada Kamis juga meraih hasil imbang 2:2 melawan Belanda dan memimpin klasemen Grup 2 Liga A Nations League dengan tujuh poin dari tiga pertandingan. Jerman saat ini berada di posisi ketiga dengan empat poin.