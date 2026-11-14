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Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp menjelaskan keputusannya tidak memainkan penyerang Bayern Munich Lennart Karl dalam laga Nations League melawan Serbia pada Jumat malam (3-1) dan menegaskan bahwa remaja itu tetap punya peran besar dalam rencananya.

Klopp menegaskan kepada RTL bahwa keputusan di Beograd itu bukan untuk mengesampingkan Karl, melainkan untuk memberi kesempatan kepada debutan Brajan Gruda: "Bayangkan jika kami hanya punya Brajan Gruda atau hanya punya Lennart Karl. Ada pemain lain yang bahkan tidak ikut, dan mereka juga bisa bermain bagus." Karl memang berlatih "luar biasa", tetapi "Brajan Gruda juga".

Pemain Leipzig itu, yang beberapa pekan lalu harus absen karena cedera dari pemusatan latihan pertama timnas Jerman di bawah Klopp, menjalani debutnya bersama timnas Jerman saat menghadapi Serbia dan tampil luar biasa. Gruda melengkapinya dengan aksi individu brilian dari garis tengah yang ia tuntaskan untuk membawa timnya unggul 3-0. Setelahnya, Klopp merasa iba kepada bek sayap kiri Serbia, Petar Sukacev: "Itu sungguh luar biasa. Bek kiri itu, kasihan sekali dia!"

Menjelang akhir pertandingan, Klopp melakukan sejumlah pergantian pemain. Namun, ia tidak memasukkan Karl. Ia justru mengganti Gruda dengan pemain sayap kiri Said El Mala. Klopp menjelaskan bahwa pemain asal Köln itu sebenarnya akan masuk menggantikan Derry Scherhant. Namun, Gruda kemudian mengalami masalah fisik. "Tidak mungkin juga menyuruh Said kembali dan mengatakan, 'Duduk lagi,' hanya karena Gruda mengalami kram," jelas pelatih timnas Jerman itu.

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Sementara itu, ia menegaskan bahwa Karl, yang perkembangannya belakangan menjadi bahan diskusi di FC Bayern, telah menunjukkan sikap yang baik di timnas Jerman. Menurut Klopp, pemain berusia 18 tahun itu telah menunjukkan kerendahan hati yang diminta presiden kehormatan FCB Uli Hoeneß. Karl adalah "anak muda yang luar biasa. Kita semua sedikit berbeda dalam satu atau beberapa hal. Dia berlatih dengan sangat, sangat baik, sudah sepenuhnya menyatu dengan tim, dan hari ini tidak bermain karena ada pemain lain di posisinya yang juga cukup bagus."

Pertandingan berikutnya GER UEFA Nations League A 14.45 NED Tonton

Lennart Karl belakangan tampil bagus bersama FC Bayern

Klopp mengatakan: "Lennart Karl akan bermain untuk Jerman, saya sama sekali tidak mengkhawatirkan itu. Hanya saja, bukan hari ini." Kesempatan berikutnya bagi Karl untuk mencatat penampilan kelimanya bersama Jerman datang pada Senin malam. Saat itu, timnas Jerman akan menghadapi Belanda di Berlin dan bisa memastikan tempat di perempat-final Nations League.

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Setelah sempat mengalami penurunan performa, Karl belakangan tampil jauh lebih baik bersama Bayern. Ia antara lain mencetak gol-gol penting di Liga Champions melawan Atletico Madrid dan di Bundesliga melawan Mainz 05.