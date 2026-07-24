"Tidak ada komunikasi sejak Piala Dunia. Sekarang saya belum tahu sejauh mana saya membutuhkannya, itu masih ingin saya lihat dan putuskan. Saya sangat menghormati Julian Nagelsmann. Hari dengan kata 'masih' itu adalah salah satu hari yang lebih buruk dalam hidup saya. Saya sebenarnya ingin terhindar dari itu," kata Klopp dalam perkenalannya sebagai pelatih tim nasional pada Jumat di Frankfurt.

Pria 59 tahun itu menjelaskan: "Saya sudah meminta maaf, dia menerimanya. Setelah itu dia juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya, yang memang juga berlangsung saat Piala Dunia. Saya rasa tidak ada masalah apa pun. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya. Jika suatu saat waktunya ada, saya akan berbicara lagi dengannya. Tetapi hari ini mungkin juga hari yang baik bagi Julian, bahwa bab ini sekarang telah selesai dan dia bisa melangkah maju. Dia akan punya sangat banyak kemungkinan untuk itu, saya sangat yakin."

Setelah pertandingan tim DFB di Piala Dunia melawan Curacao, yang berakhir dengan kemenangan telak 7-1, Klopp angkat bicara di mikrofon. Pada saat pernyataan itu disampaikan, wawancara resmi dengan Nagelsmann sudah berakhir. Mantan pelatih sukses itu memanfaatkan momen tersebut untuk meluruskan kesalahpahaman dan secara eksplisit menyampaikan pesannya kepada pucuk pimpinan tim nasional.

Getty Images

Apa yang dikatakan Jürgen Klopp tentang Julian Nagelsmann?

"Kita masih harus punya waktu untuk itu. Karena kita sudah banyak bicara tentang tim: Thomas dan saya juga merasa sebagai bagian dari tim, secara tidak resmi. Kami berada di pihak kalian," tegas Klopp. Dalam kemenangan pembuka melawan tim lemah tersebut, Klopp saat itu berupaya keras meredam keresahan yang muncul. Nagelsmann sendiri menanggapi penjelasan publik dari lawan bicaranya itu dengan diam.

"Saya sudah menemukan kata terburuk saya tahun ini: yaitu 'masih'. Saya bisa saja menampar mulut saya sendiri karenanya, tetapi semuanya sudah terlambat dan saya sedang di televisi. Itu terlontar begitu saja secara sembrono dan sama sekali tidak punya relevansi. Lusa saya berusia 59 tahun - dan saya masih saja bodoh," ujarnya dengan kritik terhadap diri sendiri.

Pemicu kehebohan itu adalah sebuah cuplikan saat laga pembuka Piala Dunia. Klopp tampil dalam siaran sebagai pakar TV untuk penyedia MagentaTV.

Getty Images

Jürgen Klopp dan polemik "masih" terkait Julian Nagelsmann

Dengan merujuk pada susunan pemain tim Jerman, ia melontarkan sindiran verbal: "Untungnya Julian Nagelsmann yang menyusun tim - masih. Masih." Rekan sesama pakar, Thomas Müller, langsung menanggapi kalimat tajam itu: "Kloppo, ini baru Juni! Kamu sudah di September."

Untuk mencegah spekulasi lebih lanjut, pria kelahiran Stuttgart itu pada akhir siaran sekali lagi memperjelas maksud pribadinya. "Kami sepenuhnya berada di pihak kalian. Tidak ada satu pun yang datang dari kami yang seharusnya mengganggu jalannya proses," kata Klopp.