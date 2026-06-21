Hari-hari berlalu dan misteri semakin mendalam... Mengapa rencana kepergian "Mourinho yang terbuang" dari Real Madrid terhenti?

Sebuah laporan media Spanyol mengungkap detail baru mengenai krisis yang menimpa pemain Real Madrid tersebut, yang meminta José Mourinho, sang pelatih, untuk memfasilitasi kepindahannya segera.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa Dani Ceballos telah meminta Real Madrid untuk memberinya izin pindah secara gratis, karena ia ingin segera hengkang, meskipun masih tersisa satu tahun lagi dalam kontraknya.

Ia ingin bermain dan memulai proyek baru, mungkin di Real Betis, atau mungkin tidak, namun ia belum hengkang.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa Real Madrid tidak menghalangi kepergiannya; justru sebaliknya, klub telah menyetujui untuk mengizinkannya pergi, dan tidak ada perubahan dalam hal ini. Sejak beberapa hari lalu, keputusan sepenuhnya ada di tangan gelandang tersebut.

Inisiatif tersebut datang dari Ceballos, yang menyadari, setelah berbicara dengan Mourinho melalui telepon, bahwa peluangnya untuk bermain bersama Real Madrid pada musim 2026-2027 akan sangat terbatas.

Ceballos tidak ingin menghabiskan setahun di bangku cadangan, terutama karena ia akan genap berusia 30 tahun pada Agustus mendatang. Sudah waktunya untuk mengamankan kontrak besar terakhir, dan Real Madrid siap mempertahankannya dalam skuad sesuai komitmen kontrak yang berlaku hingga tahun 2027. Namun, setelah permintaannya dan konsultasi internal dengan Mourinho, klub menyetujui usulan sang pemain.

Hal ini telah diberitahukan kepadanya, dan tidak ada tanggapan lebih lanjut, sehingga kini ia bebas pindah ke klub mana pun yang diinginkannya. Dari sudut pandang Real Madrid, hal ini membuka satu tempat dalam skuad untuk mengurangi kepadatan di Valdebebas.

Namun, hari-hari berlalu tanpa ada kemajuan, yang memicu spekulasi bahwa Real Madrid mungkin mundur dari kesepakatan ini, tetapi hal itu tidak benar.

Ceballos ingin mendapatkan izin transfer begitu mencapai kesepakatan dengan klub lain, dan kesepakatan itulah yang belum terwujud. Pemain tersebut belum menemukan tawaran yang diinginkannya, dan kembalinya yang telah lama dinantikan ke Betis masih jauh dari jangkauan; ia juga belum menerima tawaran menarik dari klub lain.

Namun, hal ini tidak memengaruhi Real Madrid, yang tidak menentang skenario tersebut, bahkan jika itu melibatkan pesaing di La Liga.

Sementara itu, Ceballos terus menikmati liburannya; ia terlihat minggu ini di sebuah klub malam menikmati musik dan keseruan sambil mempertimbangkan pilihan-pilihan terkait masa depannya.