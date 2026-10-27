Sorotan yang tertuju pada Harry Kane dalam gala Ballon d'Or 2026 tidak hanya berkaitan dengan pencapaian sepak bolanya yang luar biasa, tetapi juga meluas hingga ke penampilannya yang mewah dan mencuri perhatian, setelah kapten timnas Inggris itu tampil mengenakan jam tangan langka, menambah kilau pada malam istimewa dalam kariernya.

Penyerang Bayern Munich itu tiba di panggung London Palladium, pada Senin malam, didampingi istrinya Kate Goodland, mengenakan jam tangan Rolex Cosmograph Daytona yang terbuat dari safir biru, salah satu model langka dan mewah dari merek Swiss terkenal tersebut.

Menurut yang disebutkan situs "Foot Mercato" Prancis yang mengutip surat kabar "The Sun" Inggris, nilai jam tangan itu ditaksir sekitar satu juta pound sterling, atau setara dengan hampir 1,15 juta euro, dan memiliki desain luar biasa yang memadukan permukaan yang terbuat dari batu meteorit dengan bingkai bertatahkan safir biru, menjadikannya salah satu karya yang paling istimewa dan menarik di antara edisi mewah Rolex.

Meski demikian, jam tangan berharga mahal itu hanyalah detail tambahan dalam malam yang membawa pencapaian bersejarah bagi Kane, setelah penyerang Bayern Munich itu dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or untuk pertama kalinya dalam kariernya, menjadikannya pemain Inggris pertama yang meraih penghargaan tersebut sejak Michael Owen pada tahun 2001, sesuai dengan yang tercantum dalam teks asli.









Hasil yang diraih Kane tidak terbatas pada penghargaan terpenting di dunia sepak bola, tetapi ia juga meraih penghargaan Gerd Müller, yang dikhususkan untuk menghormati para penyerang terbaik, sebagai apresiasi baru atas kemampuan mencetak golnya dan pengaruh ofensifnya.

Dengan demikian, Kane memadukan antara keanggunan dan kemewahan di satu sisi, serta pencapaian olahraga di sisi lain, dalam malam istimewa yang menambah babak baru dalam kariernya, setelah ia berubah dari seorang penyerang yang berusaha mengukuhkan posisinya di antara para raksasa sepak bola menjadi bintang yang memuncaki panggung dalam salah satu ajang sepak bola dunia paling terkemuka.







