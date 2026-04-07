"Harganya 140 juta euro"... Gerard mengusulkan pengganti yang tepat untuk Salah

Legenda Liverpool, Steven Gerrard, merekomendasikan seorang pemain unggulan untuk menggantikan Mohamed Salah, bintang The Reds asal Mesir, yang akan hengkang dari klub pada akhir musim ini.

Mohamed Salah, bintang Liverpool, mengumumkan kepergiannya dari The Reds pada akhir musim 2025-2026, sebuah langkah yang menandai berakhirnya era luar biasa bagi bintang Mesir tersebut di Anfield.

Salah telah menandatangani kontrak pada bulan April lalu yang mengikatnya dengan Liverpool hingga Juni 2027, namun ia tidak akan menyelesaikan masa kontraknya.

Setelah pengumuman keputusan tersebut, banyak laporan media membahas calon pengganti bintang Mesir tersebut, di tengah upaya Liverpool untuk mendatangkan pemain berkualitas sebagai penggantinya.

Steven Gerrard berpendapat bahwa bintang Bayern Munich, Michael Olise, yang berusia 24 tahun, adalah kandidat ideal untuk bermain di sayap kanan.

Namun, Gerrard, yang berusia 45 tahun, menyadari bahwa pemain Prancis tersebut tidak akan mudah didatangkan, mengingat klubnya tetap mempertahankannya.

Nilai pasar pemain Prancis tersebut mencapai 140 juta euro, menurut situs "Transfermarkt", dan kontraknya berlaku hingga tahun 2029, tanpa klausul pelepasan.

Gerrard mengatakan kepada program talkSPORT Breakfast: "Saya pikir kekhawatiran terletak pada upaya menggantikan Salah, dalam hal kesamaan yang sempurna, saya rasa hanya ada sedikit sekali pemain yang tersedia yang bisa Anda dapatkan.. Ousmane akan menjadi salah satunya, menurut saya, tapi saya tidak yakin dia akan tersedia."

Dia melanjutkan: "Namun berdasarkan pengalaman saya, sebagai mantan pemain Liverpool, serta sejak saya hengkang, tim perekrutan Liverpool akan memiliki opsi yang berbeda, dan itu tidak berarti mereka harus mencari pemain yang persis sama."

Dia menambahkan: "Ketika kami harus menggantikan Sadio Mané, misalnya, kami memilih Luis Díaz, yang sedikit berbeda, jika boleh saya katakan."

Gerrard menambahkan: "Atau ketika Luis Suárez pergi, mereka memiliki berbagai pilihan untuk mencoba menggantikan para pemain tersebut... Liverpool memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam menggantikan pemain-pemain besar yang telah pergi sebelumnya."

Olis, yang lebih dikenal sebagai raja assist daripada pencetak gol ulung seperti Salah, bergabung dengan Bayern Munich pada tahun 2024 dengan nilai transfer lebih dari 45 juta poundsterling dari Crystal Palace.

Dia telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang sangat bernilai untuk uang yang dikeluarkan, dengan mencetak 36 gol dan 51 assist dalam 95 pertandingan yang telah dilakoninya hingga saat ini.

Musim ini saja, ia telah mencatatkan 44 kontribusi luar biasa dari hanya 40 pertandingan di semua kompetisi.

Dapat dimengerti bahwa Bayern Munich tidak ingin kehilangan playmaker mereka, dan dalam pernyataan yang ia sampaikan awal tahun ini, Presiden Kehormatan klub Uli Hoeneß membantah laporan yang menyebutkan bahwa Liverpool akan merekrut Olis.

