Harga yang sangat mahal... Atlético Madrid menetapkan syarat-syarat kepada Barcelona terkait transfer Álvarez

Sebuah laporan media Spanyol, hari ini Rabu, mengungkap detail baru mengenai negosiasi Barcelona dengan Atlético Madrid untuk merekrut penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, selama bursa transfer musim panas saat ini.

Menurut jurnalis dari surat kabar "Sport" Katalonia, David Bernabéu, Atlético Madrid telah menetapkan syarat-syaratnya untuk menyetujui kepergian Álvarez, dengan meminta bayaran sebesar 120 juta euro, ditambah gelandang muda Marc Bernal.

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Bernabéu menjelaskan bahwa permintaan ini diajukan secara resmi selama negosiasi terakhir antara kedua klub, sambil mencatat bahwa manajemen Barcelona menolak memasukkan Bernal ke dalam kesepakatan, karena mereka mempertahankan pemain tersebut dan menganggapnya sebagai salah satu elemen penting dalam proyek masa depan klub.

Julian Alvarez bermimpi pindah ke Barcelona, menurut berbagai laporan media, sementara klubnya tetap pada pendiriannya untuk tidak melepas penyerang asal Argentina tersebut, kecuali jika ada tawaran yang sangat menggiurkan baik dari segi finansial maupun teknis.

Pemain yang dijuluki “Penari Tango” ini bersiap menghadapi pertandingan penentu melawan Inggris, Rabu malam ini, dalam rangka semifinal Piala Dunia 2026, setelah mencetak gol luar biasa di babak perpanjangan waktu, saat meraih kemenangan menegangkan atas Swiss (3-1) di perempat final.