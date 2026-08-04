Lingkaran klub yang berminat mendatangkan winger asal Portugal, Pedro Neto, semakin meluas selama jendela transfer musim panas, setelah Milan masuk ke dalam jalur negosiasi, bergabung dengan daftar klub yang ingin merekrut bintang Chelsea itu, meski klub London tersebut bersikeras mempertahankannya.

Surat kabar The Sun menyebutkan bahwa Milan bergabung dalam perburuan untuk merekrut Neto, setelah menempatkannya sebagai prioritas utama guna memperkuat lini depan, di tengah pencarian mereka akan pengganti potensial bagi Rafael Leao.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Manchester City juga menunjukkan ketertarikan untuk mendapatkan jasa pemain internasional Portugal tersebut, di tengah kekaguman pelatih Enzo Maresca terhadap kemampuan sang pemain, setelah sebelumnya pernah bekerja sama dengannya selama masa mereka di Chelsea.

Laporan itu menunjukkan bahwa manajemen Milan memandang Neto sebagai opsi paling tepat untuk menggantikan Leao, jika pemain terakhir itu hengkang selama bursa transfer saat ini, terutama setelah klub Italia tersebut merekrut Goncalo Ramos, sahabat dekat winger Portugal itu.

Laporan itu menjelaskan bahwa Chelsea menetapkan harga sebesar 70 juta euro untuk menyetujui penjualan Neto, di tengah ketidaktergesaan mereka untuk melepas sang pemain pada musim panas ini.

Meski demikian, laporan itu menyoroti bahwa pengeluaran besar Chelsea untuk merampungkan transfer Morgan Rogers bisa mendorong klub untuk meninjau ulang sikapnya, jika menerima tawaran yang sepadan dengan tuntutan finansial mereka.

Baca juga: Sisi Lain Piala Dunia: Pencapaian Saudi di Puncak, dan Maroko Memberi Afrika Peluang Emas



Baca juga: Bintang City Menutup Pintu bagi Real Madrid